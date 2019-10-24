حملة توعية ضد «العملات المزيفة»

رأس الخيمة (الاتحاد) في إطار سعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بتعزيز الأمن والأمان، أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية عبر قسم توعية المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع قسم الجريمة المنظمة، الحملة التوعوية التي جاءت تحت شعار «التوعية المجتمعية للوجه المزيف والأصلي للعملة».

وقال المقدم سعيد مطر الخاطري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والذي أطلق الحملة ميدانياً، إن تنفيذ هذه الحملة يأتي في إطار الحرص على تحقيق الاندماج مع المجتمع، وإبراز دور الشرطة المجتمعي، من خلال قيام فريق متخصص من الإدارة إعداد برنامج توعوي شامل يأخذ بعين الاعتبار كافة شرائح المجتمع دون استثناء لنشر وغرس المفاهيم الصحيحة، والحذر من بعض السلوكيات الخاطئة والسلبية التي ينتهجها البعض لخداعهم ووقوعهم بالجريمة كضحايا من دون ذنب.

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