«السلامة الغذائية»: إنجاز 190 ألف معاملة للجمهور

أبوظبي (الاتحاد) أنجزت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نحو 180.950معاملة للجمهور عبر منظومة خدماتها المقدمة، من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها والموزعة على كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الهيئة عبر التطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية نحو 132.213 معاملة بنسبة 73% من إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها، فيما بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها بشكل مباشر قرابة 49 ألف معاملة، بنسبة 27% من إجمالي الخدمات.

واستحوذت الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية والخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين على ما يقارب 97% من إجمالي الخدمات المقدمة للمتعاملين.

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