دورة عن السلائف الكيميائية لمفتشي الجمارك

دبي (الاتحاد) نظم مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي دورة تدريبية حول السلائف الكيميائية لمفتشي جمارك دبي، وذلك على مدار 3 أيام، وبمشاركة 17 مفتشاً من مختلف الإدارات والمنافذ في الجمارك.

وتطرقت المقدم خولة بو سمرة رئيس قسم مراقبة السلائف الكيميائية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى أنواع السلائف الكيميائية، وماهية طرق تهريبها وطبيعتها كمواد أولية تدخل في العديد من الصناعات، إلى جانب توضيح أساليب مُروجي المخدرات، وبيان كيفية الكشف عنها بهدف تأهيل مفتشي الجمارك بتلك الأساليب، لاسيما وأن الجمارك منفذ مهم وأساسي يُحاول من خلاله المُجرمون إدخال مخدراتهم أو المواد الأوليّة الداخلة في تصنيعها إلى أراضي الدولة بطرق غير مشروعة.

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