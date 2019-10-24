مؤتمر الإمارات للأمن البيولوجي ينطلق في دبي الاثنين المقبل

دبي (الاتحاد)

تنطلق الاثنين المقبل، أعمال مؤتمر الإمارات الرابع للأمن البيولوجي في دبي لمدة يومين بتنظيم من وزارة التغير المناخي والبيئة، تحت شعار «نحو أمن بيولوجي مستدام»، بمشاركة عالمية ووطنية واسعة، مستهدفاً استعراض أفضل التجارب العالمية في هذا المجال ومناقشة أهم التحديات والمتطلبات لتطبيق منظومة أمن بيولوجي متكاملة.

وقال المهندس سيف محمد الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن هذا المؤتمر يشكل عنصراً أساسياً في جهود اللجنة الوطنية الرامية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2013 تحت شعار «أمن بيولوجي متكامل» خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات وتأهيل وتمكين الكوادر البشرية، وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة مهمة تجمع الخبرات الدولية والوطنية لتبادل الرؤى والأفكار من أجل تطوير الإجراءات والتدابير التي من شأنها إضفاء قدر أكبر من الرقابة والسيطرة على انتقال العوامل البيولوجية بمختلف أنواعها، والحد من التهديدات التي تنطوي عليها، ووضع خطط استجابة متطورة تحد من الخسائر البشرية والمادية المرتبطة بهذه الحوادث في القطاعات المختلفة.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدار يومي 28 و29 أكتوبر الجاري إلى نشر وتعزيز الوعي الوطني وبناء القدرات في مجال الأمن البيولوجي، وفرص تبادل الخبرات والعلوم والاستفادة من الإمكانيات المتعلقة بالأمن البيولوجي، وتعزيز التواصل الفعال بين الجهات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجالات الأمن البيولوجي، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي في مجال الأمن البيولوجي.

كما يعد المؤتمر منبراً وطنياً للمعارف والأفكار الريادية في مستجدات الأمن البيولوجي، وإتاحة الفرصة للاطلاع على أهم القضايا والاهتمامات الدولية والوطنية في مجال الأمن البيولوجي، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص والجهات التعليمية الأكاديمية في الدولة وخارجها ،وكذلك المختصين من المنظمات الدولية والإقليمية.

وتشهد هذه الدورة من المؤتمر مشاركة العديد من الخبراء الدوليين، من الهيئات الأكاديمية العالمية والجهات الحكومية من دول الولايات المتحدة واليابان وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا والسويد والسودان، بالإضافة للعديد من الخبراء من داخل الدولة من الجهات الحكومية والتعليمية الأكاديمية.