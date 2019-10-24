بلدية دبي تنجز أكبر مبنى في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

آمنة الكتبي (دبي)

أعلنت بلدية دبي عن تسجيلها إنجازاً جديداً في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد إتمام بناء أكبر هيكل ثلاثي الأبعاد في العالم كجزء من مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد في ضاحية ورسان في دبي، ويندرج المشروع ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ببناء 25% من المباني في إمارة دبي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن المشروع عبارة عن بناء متكامل يشتمل على طابقين بارتفاع 9.5 متر وبمساحة إجمالية 640 متراً مربعاً، من خلال استخدام تقنية الطباعة، مبينا أنه يعتبر أكبر وأول مبنى مطبوع في العالم، مكون من طابقين، وتم تنفيذه بتقنية الطباعة وفي موقع البناء مباشرة تحت ظروف عمل خارجية وباستخدام مكونات محلية.

وأفاد بأن تنفيذ البلدية للمشروع من شأنه تشجيع القطاع الخاص العامل في مجال الأبنية الإنشائية إلى تنفيذ مشاريع مشابهة بالاعتماد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لافتاً إلى أن تشريعات البناء سيطرأ عليها بعض التغييرات بما يتناسب مع التوجه الجديد في مجال البناء، وأن البلدية تلقت بالفعل عدداً قليلاً من الطلبات للحصول على تراخيص بناء.

وقال الهاجري، يعتبر المشروع نقطة تحول جذري في قطاع البناء والتشييد على المستوى المحلي والإقليمي، ويعتمد على استراتيجية الابتكار بتقنيات الطباعة في البناء، والتي بدورها ستقوم بزيادة وتيرة وسرعة تنفيذ المباني وإنجازها في زمن قياسي، وتقليل تكاليف البناء والمساهمة في وضع حلول لتحديات التركيبة السكانية بتقليل عدد عمالة البناء، كما أنه سيتم من خلالها دعم توجهات الإمارة في مجال الاستدامة باستخدام مواد محلية وتقليل النفايات الإنشائية، حيث تتم الطباعة بصورة إلكترونية حسب المخططات الهندسية مباشرة من دون تدخل بشري.

ونوه الهاجري بأن الكادر الوطني وفريق عمل البلدية كان في الصورة خلال هذا الإنجاز «أن الجهة الاستشارية التي أشرفت على إنجاز المشروع في كافة مراحله، هي فريق الطباعة ثلاثية الأبعاد من إدارة تراخيص البناء، ولم تتم الاستعانة باستشاري خارجي».

وقال إن البلدية استعدت بكافة التجهيزات للتعامل مع التقنية الحديثة في مجال البناء والتشييد والتي تحقق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف جعل مدينة دبي عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتم تصميم وتنفيذ المبنى المكون من طابقين ويشتمل على عدد من الفراغات، التي يمكن استخدامها كغرف أو مكاتب بمساحات مختلفة، حيث تمت طباعة الحوائط مباشرة من الطابعة، بخلاف الطريقة التقليدية في البناء والتي كانت تعتمد على عمل الشدات الخشبية، والتدعيم وصب الخرسانة وبناء الطابوق، كما تضمن تصميم المبنى منحنيات وأشكالاً مختلفة، تأكد من خلالها اختبار مقدرة وإمكانية الطباعة الثلاثية في البناء بتصاميم متنوعة.

يذكر أن فريق عمل البلدية خلال مراحل البناء، حقق إنجازاً آخر يجب التنويه به، حيث تم إجراء اختبارات وتجارب متعددة لخلطات المواد التي تم استخدامها في الطباعة والتأكد من أنها تناسب انسيابية وضخ الطابعة، فضلاً عن التأكد من استيفائها لمتطلبات الجودة والتماسك والقوة المطلوبة لتحمل البناء، وقد حرصت البلدية على أن تكون المواد المستخدمة في الخلطة هي مواد محلية متوافرة بالدولة، وفي نهاية الأمر تم ابتكار خلطة خاصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، سيتم تسجيل ملكيتها الفكرية للبلدية كصاحب لحقوق هذه الخلطة وإمكانية الاستفادة منها أدبياً وتجارياً وصناعياً على المستوى الإقليمي في المستقبل.