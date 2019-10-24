100 كم حد السرعة على شارع طرابلس في دبي

دبي (الاتحاد) قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، زيادة حد السرعة القانونية من 80 إلى 100 كلم/‏‏‏ ساعة على شارع طرابلس، من شارع الإمارات إلى ما قبل شارع نواكشوط، وزيادة حد السرعة إلى 90 كلم/‏‏‏ ساعة، من قبل شارع نواكشوط إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ابتداء من غد.

وأفادت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، بأن قرار زيادة السرعة على شارع طرابلس تم بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة دبي على ضوء الدراسات المستفيضة التي أجرتها مؤسسة المرور والطرق، وأن زيادة حد السرعة إلى 100 كلم/‏‏‏ ساعة لا يشمل كامل امتداد شارع طرابلس، بل المناطق غير الحضرية في الجزء الواقع بين شارع نواكشوط وشارع الإمارات، فيما تم تحديد السرعة على الجزء المتبقي من الشارع الذي يصل بين تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع نواكشوط بـ 90 كلم/‏‏‏ ساعة.

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