«الصحة» توقع مذكرة تفاهم مع «نوفو نورديسك»

دبي (الاتحاد) وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة «نوفو نورديسك فارما الخليج»، المتخصصة بمرض السكري وعلاج السمنة، بهدف التعاون في مجال الابتكار والرعاية الصحية لعلاج مرض السمنة وتوظيف التطبيقات الذكية والبحوث والتدريب وتنظيم الحملات والفعاليات التوعوية.

وشهد إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة، وينس مارتن السبيرك، القنصل العام لمملكة الدنمارك في دولة الإمارات، حيث قام بالتوقيع الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور أيمن حسن نائب الرئيس والمدير العام لشركة نوفو نورديسك. وتنص مذكرة التفاهم على توظيف الابتكارات لبناء القدرات الفاعلة ودعم تطوير التطبيقات الذكية، وإجراء البحوث والمسوحات الصحية لعلاج مرض السمنة، بالإضافة لعلاج عددٍ من مرضى السمنة.

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