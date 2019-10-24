الامارات | محمد بن راشد: الإماراتي على «التواصل الاجتماعي» متواضع ومحب للآخر وعاشق للوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإماراتي على «التواصل الاجتماعي» متواضع ومحب للآخر وعاشق للوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مميزات الشخصية الإماراتية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أرفقها سموه بسؤال تفاعلي، على حسابه في «تويتر»، أمس: «ما هي مميزات الشخصية الإماراتية التي نريدها على وسائل التواصل الاجتماعي؟»، متيحاً للمتابعين التعليق والنقاش حولها.

ورسم سموه الملامح العامة لهذه المميزات في 10 نقاط، يتقدمها التمثل في صورة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخلاقه، في التفاعل مع الناس.

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وبدأت النقاط الـ10، التي طرحها سموه، بـ«شخصية تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس»، تلتها «شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات»، و«شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث»، الأمر الذي يؤكد ما جاء في «رسالة الموسم الجديد»، التي نشرها سموه نهاية أغسطس الماضي، والتي أكدت أن «العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي يأكلان من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها».

وأضاف سموه في النقطة الرابعة «شخصية علمية.. تستخدم الحجة والمنطق في الحوار»، تبعتها «شخصية تقدر الكلمة الطيبة.. والصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات»، و«شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن».

أما النقطة السابعة، فركزت على الاندماج مع المحيط العالمي «شخصية مندمجة مع محيطها العالمي.. تتحدث لغته.. وتتناول قضاياه.. وتتفاعل إيجابياً مع مستقبله»، والثامنة «شخصية واثقة من نفسها.. تتقبل الاختلاف وتبني جسوراً مع غيرها من الشعوب»، والنقطة التاسعة «شخصية تعكس تواضع الإماراتي وطبيته ومحبته للآخرين وانفتاحه على بقية الشعوب». وجاءت النقطة العاشرة لتؤكد قيمة الولاء والانتماء للوطن «شخصية تعشق وطنها.. وتفتخر به.. وتضحي من أجله..».