الامارات | 43 مخالفة لمنشآت غذائية بدبا الحصن خلال 9 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مخالفة لمنشآت غذائية بدبا الحصن خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب عبدالله راشد بن صفر، بأن قسم رقابة الأغذية حرّر 43 مخالفة ضد منشآت غذائية في مدينة دبا الحصن، منذ بداية العام الجاري، خلال حملات تفتيشية مكثفة، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية، وضماناً لسلامة ما تُقدّمه من مواد غذائية.

وأكد فرض غرامات على 22 منشأة، وتسجيل 329 إخطاراً للمنشآت قبل مخالفتها، وإعطاء خمس منشآت مهلة لتعديل أوضاعها.

وأضاف بن صفر أن الحملات شملت مواقع غذائية مختلفة، كالمطابخ الشعبية والمطاعم والمجمّعات الاستهلاكية ومحال البقالة وتجارة البهارات، وتجارة الخضراوات والتمور، وتجهيز وتقديم المعجنات. وأكد تزويد أصحاب المنشآت بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وفق الأنشطة المرخصة لها، إضافة إلى متابعة التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات.

Advertisements

من جانب آخر، أكدت البلدية إنجاز حديقتي الأحياء السكنية بالحي الغربي وحي المهلب بمدينة دبا الحصن، بكلفة مليونين و200 ألف درهم، بعد تنفيذ الأعمال الإنشائية فيهما. وأضافت أنها تعمل حالياً على إنجاز مستودع المالح وبنايتين تجاريتين في حي المهلب، ومجمع المطاعم في جزيرة الحصن، إضافة إلى عدد من البنايات الصناعية.

حملات البلدية شملت المطابخ الشعبية والمطاعم والمجمّعات الاستهلاكية ومحال البقالة وتجارة البهارات.