الامارات | فحص ذكي لاختبار قيادة المركبات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص ذكي لاختبار قيادة المركبات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق الفحص الذكي في امتحان فحص القيادة، الذي يخضع له المتدرب في المرحلة الأخيرة من الاختبارات العملية، المطلوب اجتيازها لحصوله على رخصة قيادة، بهدف ضمان الشفافية والدقة في التقييم، ورفع مستوى مهارات القيادة للسائقين، وتوفير منصة للمتابعة المباشرة والتدخل في حالة وجود مخاطر محتملة أثناء عملية الفحص.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة بدأت التطبيق التجريبي للفحص في أحد المعاهد، على أن يتم تطبيقه في كل المعاهد بشكل فعلي مع مطلع العام المقبل.

وأضاف أن فحص الطريق، وهو الفحص النهائي في مجموعة الاختبارات العملية المطلوب اجتيازها للحصول على رخصة قيادة، يعد فحصاً دقيقاً ومهماً، لذلك لا يمكن أن يتم تحويل كل تفاصيل الفحص إلى النظام الذكي، مشيراً إلى أنه تمت أتمته نحو 35% من الاختبار، وذلك للأجزاء التي تخدم عنصرَي الشفافية والدقة في وضع النتائج النهائية للفحص.

وأوضح آل علي أن الفاحص سيبقى موجوداً خلال الفحص، إلا أن النظام الذكي سيسجل عدد أخطاء الفاحص عبر كاميرات وأنظمة استشعار، ما سيسمح للفاحص بالتركيز على نقاط أخرى، لافتاً إلى أن نتائج الفحص ستسمح أيضاً للمفحوص ولإدارة المعهد بالمقارنة بين الملاحظات التي سجلها النظام والملاحظات التي سجلها الفاحص، ما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الشفافية، مؤكداً أن نتائج الفحص بالكامل ستصدر عن النظام الذكي من غير تدخل أي عنصر بشري.

Advertisements

وتابع أن النظام يتضمن خريطة إلكترونية ليسير عليها المتدرب أثناء الفحص بدلاً من تلقي الإرشادات الشفهية، مشيراً إلى أن النظام لا يسمح بالتحايل أو انتحال شخص آخر لشخصية الممتحن.

وأوضح أن من بين الأخطاء التي سيسجلها النظام عدم ربط حزام الأمان، سواء للسائق أو للركاب، وتجاوز الحد المسموح من السرعة، أو استخدام الفرامل بطريقة عدوانية، أو عدم الالتفات للتأكد من عدم مرور مركبة أو شخص في النقطة العمياء على جانبي المركبة.

ولخص آل علي أهداف نظام المسار الذكي بالنسبة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، فقال إنه سيحسّن خدمة فحص الطريق للحصول على رخصة القيادة من خلال أتمته قراءة وتحليل مهارات قيادة المتعاملين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث تم تطوير تطبيق ذكي لعملية فحص الطريق وربطه مع منظومة الاتصالات المعلوماتية للإسهام في تحسين الكفاءات عند كل الأطراف، فضلاً عن عنصر غاية في الأهمية وهو تعزيز السلامة المرورية من خلال توفير بيانات من النظام لاستخدامها في عمليات إعادة التدريب، وأيضاً في توفير فرص لتحسين مهارات القيادة للمتدربين من السائقين، وتوفير منصة للمتابعة المباشرة لعمليات الفحص، والتدخل في حالة وجود مخاطر محتملة أثناء عملية الفحص.

مهارات المتدرب

تتضمن امتحانات الحصول على رخصة القيادة فحصاً ميدانياً يخضع له المتدرب، بعد إنهاء المرحلة الرابعة من التدريب العملي. وينقسم الفحص إلى جزأين، الأول يكشف عن قدراته على صف المركبة، والتعامل معها في حالات الطوارئ، والثاني يعد الامتحان النهائي الذي يعرف بفحص الطريق، والذي يكشف عن مختلف المهارات التي اكتسبها المتدرب عبر الدروس النظرية والعملية أثناء تعلمه القيادة.