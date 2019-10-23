"الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية

حذر المركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، مستخدمي الطرق من تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أدنى مستوياتها.

وناشد المركز قائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظرا لوجود فرصة لتشكل الضباب.

وأفاد المركز أن الرؤية قد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية وذلك من الساعة 1 وحتى الساعة 9 صباح الخميس.

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