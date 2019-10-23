انطلاق بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي في دبي غدا

تنطلق، غداً الخميس، بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "تحدي فيرست جلوبال" وتتواصل فعالياتها أربعة أيام في دبي بمشاركة أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة في حدث هو الأكبر عالمياً في مجال الروبوتات ينظم للمرة الأولى في المنطقة.

ويعكس تنظيم تحدي "فيرست جلوبال" في دبي، الموقع الريادي لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية ودورها المحوري في تعزيز الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا المستقبلية في دعم وبناء قدرات المواهب الشابة وتحفيز أصحاب العقول اللامعة والأفكار الاستثنائية لابتكار أفضل الحلول للتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وتنطلق المنافسات التأهيلية للبطولة، صباح يوم الجمعة، وتمتد حتى مساء يوم السبت، المقبل في "فستيفال أرينا" الذي تم إعداده خصيصاً لاستقبال الفرق المتنافسة، حيث يضم الموقع مناطق مخصصة لإعداد الروبوتات وتجهيزها قبل الدخول إلى منطقة المنافسة.

ويركز تحدي "فيرست جلوبال" على نجاح الفرق المتنافسة في تطوير روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام تشكل حلولاً داعمة للجهود العالمية الهادفة إلى حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان من النفايات ومصادر التلوث التي تؤثر سلباً على الحياة البحرية وعلى صحة الإنسان حول العالم.

ويشهد يوم الأحد المقبل، تنظيم المنافسات الإقصائية بين الفرق التي نجحت في الوصول إلى المرحلة النهائية، ليتم بعدها إعلان أسماء الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز عليها، واختتام فعاليات البطولة.

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وبدأت الفرق العالمية المشاركة في البطولة بالوصول إلى مدينة دبي خلال الأيام الماضية استعداداً للمنافسات، حيث شرّع المشاركون في عمليات إعداد وتجهيز الروبوتات والتعرف على التفاصيل التقنية والشروط الخاصة بالمشاركة في البطولة ووضع اللمسات الأخيرة وإجراء الاختبارات على روبوتاتهم.

وجاء اختيار الفرق المشاركة في البطولة العالمية بناء على نتائجها في سلسلة من الفعاليات استمرت طوال العام الحالي في مختلف دول العالم وتم خلالها توزيع مجموعة من الصناديق تضم أجزاء وقطعا إلكترونية لتصميم وابتكار روبوت قادر على توفير حلول ناجحة لعدد من التحديات وإنجاز مهام متنوعة تم تحديدها من خلال هيئات ومؤسسات أكاديمية عالمية متخصصة.

ويمثل دولة الإمارات في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال" سبعة من طلبة المدارس الثانوية في الدولة هم كل من: شوق سعيد الظنحاني وشيخة علي الصريدي من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي إضافة إلى حمد سعيد وعبد الله جودت وعبد الرحمن عبد الله وغازي سالم ومحمد ياسر من مدرسة راشد بن سعيد للتعليم الثانوي في حتا.