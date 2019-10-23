فيديو.. محمد بن زايد: نجدد عزمنا على مضاعفة الجهود من أجل عالم خال من شلل الأطفال

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العزم على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل عالم خال من مرض شلل الأطفال.

وكتب سموه، في حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «في اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، نجدد عزمنا على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل عالم خال من هذا المرض».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «خطونا خطوات مهمة وناجحة لتحقيق هذا الهدف الإنساني بالتعاون مع شركائنا في مكافحة الأمراض وتنمية المجتمعات».

وأرفق سموه التغريدة بفيديو حول الجهود المبذولة من قبل حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال للقضاء على هذا المرض.

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