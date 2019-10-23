تخفيض قيمة الغرامات المرورية في الشارقة 50%

الشارقة (الاتحاد)

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بخفض قيمة الغرامات المرورية على المركبات المخالفة لقانون السير والمرور، بنسبة 50%، وتلغى النقاط المرورية المترتبة على هذه المخالفات، اعتباراً من تاريخ 22 أكتوبر 2019، وحتى 31 من يناير 2020.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس صباح أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك بمكتب سمو الحاكم.

وتناول الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، وتحقيق رؤية الإمارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة حول الخدمات المقدمة وسبل تطويرها، بما يتماشى مع توجهات ورؤية الإمارة في بناء مجتمع المعرفة ودعم مسيرة النهضة الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية والإبداعية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتم خلال الجلسة عرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة، واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة.

شرطة الشارقة: القرار يشمل المخالفات قبل 22 أكتوبر الجاري

أحمد مرسي (الشارقة)

أعلن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، استجابة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة للمقترحات التي رفعت إليه من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة، بإصدار قرار بتخفيض المخالفات المرورية في إمارة الشارقة بنسبة 50% مع إلغاء النقاط المرورية المصاحبة لتلك المخالفات، اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر 2019 م وحتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل.

وأعرب الشامسي، عن بالغ تقديره للدعم الذي تجده القيادة العامة لشرطة الشارقة من القيادة الرشيدة، واستجابتها للمقترحات كافة التي تسهم في دعم جهودها الرامية لتعزيز الأمن والأمان، وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين من خلال تخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات. وأهاب بأفراد المجتمع وأصحاب المركبات كافة الاستفادة من هذا القرار، والإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة بموجبه، وتسوية أوضاعهم القانونية، معرباً عن تطلعاته بأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم، وتكفل أمنهم وسلامتهم.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة أن هذا القرار يشمل جميع المخالفات المرورية التي وقعت قبل تاريخ 22 أكتوبر الجاري، ولا تنطبق على المخالفات التي قد ترتكب الأيام المقبلة، داعياً جميع المقيمين على أرض الدولة ممن لديهم مخالفات مرورية خلال الفترة السابقة الاستفادة من هذا القرار، وتسديد ما عليهم لإنهاء المعاملات الخاصة بهم في الإجراءات الأخرى مثل تجديد الإقامة الخاصة بهم في الدولة. وأضاف: «إن هناك مخالفات خطرة فيها أضرار على حياة الناس أو نتجت عنها حالات وفاة وإصابات بالغة سيتم التعامل معها وفقاً لآلية أخرى غير التخفيض الجاري، ستحدد لاحقاً».

وقال رداً على بعض الملاحظات التي وردت من الأشخاص ممن قاموا بتسديد المخالفات كاملة خلال الأيام القليلة الماضية، إن القرار صدر من المجلس التنفيذي للإمارة أمس، ولم يكن في مقدور القيادة العامة لشرطة الشارقة الإبلاغ قبل الموافقة، وبالتالي لا يمكن اتخاذ إجراء لأي شخص قد قام بالدفع مسبقاً، داعياً الجميع الالتزام بالتعليمات المرورية في الشارع العام واحترام القوانين والالتزام بها، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة والمخالفة.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة أن الأرقام والإحصاءات التي سجلتها إدارة المرور والتراخيص في القيادة، تشير لانخفاض واضح في المخالفات المرورية خلال العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام السابقة، وذلك نظراً للحملات التوعوية التي تطلقها القيادة، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حددت العديد من الأماكن والوسائل التي يتم من خلالها دفع المخالفات المرورية وفقاً للتخفيض الحالي، سواء عبر التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية، وكذلك المراكز الشرطية الشاملة وبعض المراكز التجارية في المنطقة الأمنية، وفي إدارة المرور والتراخيص في الإمارة.