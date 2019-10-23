سفارات الدولة تنظم فعاليات ترويجية بمناسبة بدء العد التنازلي لانطلاقة إكسبو

عواصم عالمية (وام)

أقام عدد من سفارات دولة الإمارات حول العالم فعاليات ترويجية لـ«إكسبو 2020 دبي» وذلك بمناسبة بدء العد التنازلي لانطلاقة هذا المعرض العالمي وتقديم محتواه الغني للجمهور المحلي، فضلاً عن عرض الفرص التي يقدمها للدول المشاركة.

ففي فنلندا، استضافت نورا محمد عبدالحميد جمعة سفيرة الدولة في فنلندا، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أثناء وجوده في زيارة رسمية لفنلندا على هامش ندوة وحفل استقبال أقامتهما، بمناسبة بدء العد التنازلي لهذا الحدث المهم بحضور القائمين على الجناح الفنلندي وعدد من مسؤولي الشركات الفنلندية الراعية للجناح وحشد من رجال الأعمال.

وفي صربيا، وضعت سفارة الدولة في مقرها ساعة للعد التنازلي، وقام مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا بتشغيلها والإعلان عن بدء العد التنازلي رسميا لإكسبو 2020 دبي، بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء الوفد البرلماني للدولة المشارك في الدورة الـ41 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في بلغراد مؤخراً.

وفي نيجيريا، نظم فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية حفل استقبال في مقر السفارة، بمناسبة العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي حضره وزيرة الدولة للصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، بصفتها الوزيرة المعنية بالتحضير لمشاركة بلادها في هذا الحدث الكبير إلى جانب عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى نيجيريا، ورؤساء المؤسسات الاتحادية النيجيرية وكبار رجال الأعمال.

وفي كازاخستان، دشن الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان مع المفوض العام لجناح كازاخستان شاشات عرض العد التنازلي في مشروع أبوظبي بلازا في العاصمة نور سلطان.

وفي رومانيا، أقامت سفارة الدولة حفل استقبال بمناسبة العد التنازلي لانطلاق فعاليات المعرض، بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى رومانيا وكبار المسؤولين والشخصيات الرومانية من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى ميهايل ديديو المفوض العام الروماني لمعرض إكسبو 2020 دبي.

ورحب الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا بهذه المناسبة بالمشاركة الرومانية في المعرض، وأشاد بالعلاقات الدبلوماسية والثقافية المميزة التي تربط بين البلدين.

وفي اليونان، نظمت سفارة دولة الإمارات في أثينا ندوة بعنوان «الرحلة اليونانية إلى إكسبو دبي 2020» وعرض محمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة في أثينا خلالها استعدادات الدولة لاستضافة هذا المعرض الضخم والتعريف بأهدافه وفعالياته، بحضور أدريانو كونياليذيس مدير إدارة المشاركات الدولية وجورج فيليوبولوس المفوض العام بالإنابة للجناح اليوناني.

وفي الهند، دشنت سفارة الدولة في نيودلهي شاشة العد التنازلي بمقرها بهدف الترويج للمعرض.