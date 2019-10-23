سباق "دبي القابضة العمودي سكاي رَن" على موعد مع مشاركة قياسية في نسخة 2019







أعلنت دبي القابضة اليوم عن توقّعاتها بأن تشهد دورة هذا العام من سباق دبي القابضة العمودي سكاي رَن 2019 مستويات مشاركة قياسية مع تسجيل أكثر من 450 متسابق من 43 جنسية مختلفة حتى الآن بينما لا يزال باب التسجيل مفتوحاً لغاية يوم 24 أكتوبر. وبحسب البيانات الحالية، ستشهد دورة هذا العام حضوراً غير مسبوق للعداءات بمشاركة أكثر من 100 متسابقة عن "فئة الإناث" بالإضافة إلى انضمام 18 عدّاءً دولياً محترفاً في أهم السباقات العالمية. أما عن فئة المشاركة ضمن فريق، سيتنافس 27 فريقاً وهو أعلى رقم يسجله سباق دبي القابضة العمودي حتى اليوم.

ومع هذا الإقبال غير المسبوق، سيشكل السباق العمودي الرسمي الوحيد في دبي محطةً بارزة على روزنامة تحدي دبي للياقة البدنية، المبادرة المجتمعية الرائدة التي تُقام حالياً في المدينة وتمتد لشهر كامل من الفعاليات والأنشطة الرياضية الذي ينتظرها الجميع. وتنطلق النسخة الـ16 من سباق دبي القابضة الخيري يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019 في فندق جميرا أبراج الإمارات الشهير بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للجري العمودي وجولة السباقات العمودية العالمية ومجموعة جميرا و"تاليس فيتنس.

وجاء إعلان دبي القابضة عن مستويات المشاركة والبيانات الرئيسية الأخرى المتعلقة بالحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم فندق جميرا أبراج الإمارات. وشارك في المؤتمر كل من خالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي وجيسيكا كودان، مدير الفعاليات والمشاركة المجتمعية في مجموعة دبي القابضة، وماركوس ساتون، المدير العام لفندق "جميرا أبراج الإمارات"، وحميد صحراوي، مدير عام "تاليس فيتنس وسبا"، والرياضي العالمي بيوتر لوبودزينسكي وهو أحد عدّائي جولة السباقات العمودية العالمية والفائز بلقب بطولة سباق دبي القابضة العمودي سكاي رَن لعامي 2017 و2016، وسارة فروست، العداءة الدولية المحترفة المشاركة في جولة السباقات العمودية العالمية.

وحضر المؤتمر عدد كبير من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، وأقيمت حلقة حوارية تفاعلية مع جلسة أسئلة وأجوبة استُعرضت خلالها جميع تفاصيل التحضيرات الجارية للسباق. وأشار المتحدثون إلى أن الشركاء والمنظمين أصبحوا الآن على أتم الاستعداد للحدث ويتطلعون قدماً إلى استضافة الفعالية الرياضية الأبرز والتي ينتظرها سكان المدينة بشغف. وأكّدوا أيضاً على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين كونهما أولوية رئيسية لمجموعة دبي القابضة. وأُعلن خلال المؤتمر عن تنظيم العديد من الأنشطة الإضافية في قرية السباق وتواجد فريق طبي وفريق للتعامل مع حالات طوارئ بالإضافة إلى تقديم وجبة إفطار من جميرا للضيافة لجميع المشاركين.

واستعرض المؤتمر الصحفي العديد من البيانات والحقائق المهمة عن السباق، وذكر المتحدثون أن أكبر المتسابقين سناً في تاريخ السباق بلغ من العمر 77 عاماً وأصغرهم 16 عاماً. وحفاظاً على سلامة المتسابقين سيُنَظَّم السباق على دفعات كما في الدورات السابقة. وستبدأ الدفعة الأولى بتسلق 52 طابقاً أي ما يعادل 1,334 درجة سلّم أو 265 متراً للوصول إلى قمة جميرا أبراج الإمارات في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم الجمعة القادم، تليها الدفعة الثانية من المتسابقين عند الثامنة صباحاً.

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي، سلّط خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي الضوء على أهمية سباق دبي القابضة العمودي سكاي رَن ودعم المجلس للحدث، وقال: "يشكل سباق دبي القابضة العمودي سكاي رَن فعالية رياضية مجتمعية رائعة إذ يجمع الأفراد من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات، ويوفر منصة بارزة لنشر الوعي بأهمية تعزيز اللياقة البدنية والحركة والنشاط ليس فقط في دولة الإمارات بل في المنطقة بأسرها. ونحن سعداء بشراكتنا مع مجموعة دبي القابضة من جديد هذا العام ونأمل بأن نتمكن معاً من إحداث تأثير إيجابي أكبر وأوسع نطاقاً في مجتمعنا".

وأضاف: "تتمثل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، في ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر صحة وحركة وسعادة على مستوى العالم. ومن هذا الهدف، استلهمنا فكرة منافسات تحدي دبي للّياقة 30×30 الذي أطلقه سموّه قبل ثلاثة أعوام مضت. ويسرنا أن يكون سباق سكاي رَن السباق الأول على أجندة منافسات تحدي دبي للياقة وسباق الجري العمودي الرسمي الوحيد فيها".

ويعد سباق ’دبي القابضة العمودي سكاي رَن‘ في نسخته لعام 2019 والتي تقام بالتعاون مع "الاتحاد الدولي للجري العمودي"، خامس أعلى السباقات العمودية على مستوى العالم، وسباق الجري العمودي الرسمي الوحيد في الشرق الأوسط. ويسهم السباق الذي يندرج ضمن جولة "السباقات العمودية العالمية" في تعزيز حضور دبي على الخارطة العالمية، وهو ينضم إلى مجموعة من السباقات المرموقة التي تقام في أبرز المدن العالمية مثل نيويورك ولندن وباريس وميلانو وسيول وبكين وشانغهاي وأوساكا وهونج كونج.

بدورها، قالت مارينو جياكوميتي، رئيسة "الاتحاد الدولي للجري العمودي": "تسرنا عودة جولة السباقات العمودية العالمية إلى دبي مجدداً، ونتطلع قدماً للتعاون مع دبي القابضة ومجموعة جميرا خلال هذا العام والفعاليات المستقبلية. وبالنظر إلى الأداء القوي الذي شهدناه يوم الأحد الماضي في مدينة شانغهاي، فإننا متحمسون جداً لمعرفة إذا كنا سنشهد تسجيل أرقام قياسية جديدة بعد 5 أيام من ذلك خلال سباق دبي القابضة العمودي سكاي رَن".

من جانبه، قال بيوتر لوبودزينسكي، بطل "جولة السباقات العمودية العالمية": "أنا سعيد جداً بالعودة إلى دبي والمشاركة في سباق دبي القابضة العمودي سكاي رَن، والتي ستشكل المرة الثالثة التي أتسابق فيها في جميرا أبراج الإمارات بعد مشاركتي خلال عامي 2016 و2017 عندما نجحت بإحراز رقم قياسي جديد بلغ 7 دقائق و9 ثوانٍ. وأنا أتمتع حالياً بلياقة بدنية عالية، وأتطلع إلى إنهاء السباق بزمن يقل عن 7 دقائق.

ومن جهتها، قالت سارا فروست، إحدى أبرز عداءات النخبة في "جولة السباقات العمودية العالمية": "يغمرني الحماس للمشاركة في السباق والقدوم إلى دبي للمرة الأولى في حياتي. لقد سمعتُ الكثير عن روعة سباق دبي القابضة العمودي سكاي رَن من جميع العدائين العالميين الذين شاركوا في دوراته السابقة. ولا شك أن هذا السباق الذي يندرج ضمن جولة السباقات العمودية العالمية سيشكل فرصة رائعة لاختبار إمكانياتي في الموقع المذهل للسباق الجديد.

سيشهد عام 2019 مشاركتي الأولى في جولة السباقات العمودية العالمية، وفرصة لاكتساب المزيد من الخبرة في السباقات العالمية لتحسين تصنيفي العالمي في عام 2020".

وأعربت سوزي والشام، بطلة سباق "جولة السباقات العمودية العالمية" والتي أحرزت المرتبة الأولى خلال سباق شانغهاي يوم الأحد 20 أكتوبر الماضي، عن سعادتها البالغة للعودة إلى دبي بالقول: "لطالما استمتعتُ بالمشاركة في سباق ’دبي القابضة سكاي رَن‘، وتسرني العودة للمشاركة فيه خلال هذا العام. وعلى الرغم من أن هذا السباق يقام بعد 5 أيام فقط من سباق شانغهاي، فإني آمل بأن أكون قد أصبحت على أتم استعداد للعودة والمشاركة فيه مجدداً. ولأنني أسعى للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، يحمل هذا السباق أهمية كبيرة لتحسين نتيجتي النهائية في سباقات جولة السباقات العمودية العالمية".

وقال ماركوس ساتون، مدير عام "جميرا أبراج الإمارات": "نتشرف في "جميرا" بلعب دور أساسي في سباق "دبي القابضة العمودي سكاي رَن" منذ إطلاقه لا سيما وأنه يعتبر اليوم أحد الفعاليات الأساسية ضمن تحدي دبي للياقة، ونفتخر بكوننا جزءاً من هذه المبادرة الوطنية المهمة. لطالما احتضنت "جميرا أبراج الإمارات" السباق منذ بداياته، وهو السباق العمودي الوحيد من نوعه في دبي. لقد سررنا بمشاهدة قصص النجاح الفردية في كل نسخة من السباق على مر السنين، وتابعنا بشكل مباشر تصميم المشاركين وهم يتحدون أنفسهم خلال السباق، إضافة إلى فرحة النصر والاحتفال في عيون كل فائز. ولا شك بأن إدراك كل متسابق لأهمية هذا السباق الخيري له دور مهم في نجاحه".

وقال حميد صحراوي، مدير عام "تاليس فيتنس وسبا" في جميرا أبراج الإمارات: "بالنيابة عن "تاليس فيتنس وسبا"، نحن فخورون بأن يستضيف "جميرا أبراج الإمارات" مجدداً سباق "دبي القابضة سكاي رَن 2019" منذ إطلاقه. وبالنسبة لنسخة هذا العام، فقد اتخذنا العديد من الإجراءات لضمان سير السباق بسلاسة تامة. وبخصوص الترتيبات الأمنية، سيكون هناك طاقم أمني يوم السباق للإشراف على الحدث. وقد قام فريق الصحة والسلامة بالفعل بتفحص مسار السباق والمنطقة المجاورة. وسيتمركز عدد من أفراد الطاقم الأمني في الطابق الأعلى للمساعدة في تشغيل المصاعد والتأكد من نزول المتسابقين بأمان".



جدول سباق ’دبي القابضة سكاي رَن 2019‘:

توزيع حقائب السباق: 06:00 ص

تفتح "فستيفال فيلج" أبوابها من الساعة 6:30 - 10:00 صباحاً

جولة الإحماء للسباق الأول (30 دفعة؛ 10 متسابقين لكل دفعة): 06:45 ص

انطلاق السباق الأول (30 دفعة؛ 10 متسابقين لكل دفعة): 07:00 ص

جولة الإحماء للسباق الثاني 07:45 ص

انطلاق السباق الثاني (15 دفعة؛ 10 متسابقين لكل دفعة): 08:00 ص

حفل توزيع الجوائز 10:00 ص

تقدم "دبي القابضة" الجوائز إلى الفائزين الثلاثة الأوائل عن فئتي الرجال والسيدات، كما يحصل الفريق الفائز على عدد من الجوائز بقيمة تزيد عن 15 ألف درهم إماراتي. وسيحصل الفائز بالمركز الأول عن فئة الرجال والفائزة بالمركز الأول عن فئة السيدات لهذا العام على عضوية لمدة 3 أشهر في نادي "تاليس فيتنس" في فندق "جميرا أبراج الإمارات".

علاوة على ذلك، سيقدم نادي ’جي كلوب‘ في فندق ’جميرا بيتش‘ إلى الفائز تذاكر لدخول نادي اللياقة البدنية وأنماط الحياة الصحية الذي تم افتتاحه مؤخراً ولمدة 5 أيام. كما ستوفر "مجموعة جميرا" عروضاً خاصة على الإقامة في فندق "جميرا أبراج الإمارات" إلى جميع المشاركين في سباق ’دبي القابضة سكاي رَن‘، بما في ذلك حسومات بنسبة 15% على دخول ’تاليس سبا‘، وبنسبة 20% في مطعمي ’ألتا بادية‘ و’ريب روم‘.

يشار إلى أن سباق ’دبي القابضة سكاي رَن‘ يقام برعاية كل من "شبكة الإذاعة العربية"، ومنطقة دبي الحرة، و"دو"، و’فاست ريليف‘، و’سيباميد‘، ومركز ’شوارزكوف‘، وشركة ’كوكوس‘، وشركة ’سي وينجز‘، وشركة ’فيتنام ويل‘، و’تونج رين تانج‘، وشركة ’مونفيزو‘.