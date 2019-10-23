الأجبان الأمريكية تستقطب شعبيةً عاليةً بفضل جودتها وتنوعها

لقد كانت القدرات الهائلة والتشكيلة الواسعة من الأجبان عالية الجودة المتوفرة غير معروفة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ذلك أصبح في الماضي حيث سيتمكن المتسوقون قريباً في الإمارات العربية المتحدة وبعض الأسواق المختارة في دول مجلس التعاون الخليجي من تذوق أنواع مختلفة من الأجبان الأمريكية الحائزة على جوائز في متاجر التجزئة المجاورة لهم.

وفي الفترة ما بين 17 إلى 27 أكتوبر الجاري، سيتم عرض للأجبان الأمريكية في محلات سلسلة اللولو هايبر ماركت في الإمارات العربية المتحدة لإطلاق حملة تعريفية بالأجبان الأمريكية تحت عنوان ""أجبانٌ من الولايات المتحدة الأمريكية" وتتضمن قائمة الأجبان تشكيلةً من جبنة جرانا الأمريكية والجبنة الزرقاء والبارميزان والماسكاربوني وأوريبيلا وفونتينا وآسياجو والكثير غيرها من أصناف الأجبان الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح الباب أمام المتسوقين في الدولة وأسواق أخرى مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي لتجربة أصناف من الأجبان الأمريكية الحائزة على جوائز في الجودة والمذاق وذلك في متاجر قريبة منهم.



وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تشهد تزايداً مستمراً في معدلات استهلاك الأجبان، حيث استوردت الإمارات إلى جانب كل من الكويت والسعودية 12343 مليون طن من الأجبان الأمريكية بين يناير ومايو من عام 2019 بقيمةٍ تبلغ 46.9 مليون دولار، مما يُشكّل زيادة بنسبة 29% بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعدّ الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة على صعيد تصنيع الأجبان في العالم، كما أنها تنتج الحليب بطرق مستدامة من ولاياتها الخمسين لتصنّع منه أكثر من 600 صنف من الأجبان.

وخلال الحملة، سيحظى المتسوقون بفرصة تذوق أصناف الأجبان والتحدث إلى الخبراء حول تاريخ كل صنف من هذه الأجبان ومواصفاته مع التعرف إلى مجموعة من استخداماته وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الجمعية الأمريكية للأجبان™. حيث تقدم الجمعية لتجار التجزئة فرص تدريب تتيح لموظفيهم تعريف العملاء على قيمة وجودة هذه الأجبان وذلك في إطار برنامج ’أخصائي في أجبان أمريكية‘. وخلال الحملة أيضاً، ستعمل خبيرة الأجبان شيري آلن، الحاصلة على شهادة خبير أجبان من جمعية الأجبان الأمريكية (ACS CCP™)، مع تجار التجزئة بالنيابة عن الجمعية الأمريكية للأجبان™ في خمسة دول في الشرق الأوسط لضمان تمكين موظفي المتاجر والمطاعم الصغيرة من تقديم تجربة تذوق أجبان فريدة وذلك عبر تقديم اقتراحاتٍ فعالة للجمع بين جمالية التقديم وجودة المذاق لتعزيز هذه التجربة.

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وحول ذلك صرّح السيد فراس زهر الدين، مدير علاقات كبار العملاء في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، لدى مجلس تصدير الألبان والأجبان الأمريكية بالقول: "يشهد الطلب على الأجبان الأمريكية نمواً متزايداً في منطقة الخليج العربي، وتزداد معه الخيارات المتاحة من الأجبان في متاجر التجزئة عاماً تلو الآخر. وقد ارتبط اسم الأجبان الأمريكية بأعلى معايير السلامة الغذائية والجودة الاستثنائية والطعم الفريد، وهذا ما يؤكده التجار من خلال توفير ما يطلبه المتسوقون".

بدوره، يعمل مجلس تصدير الألبان والأجبان الأمريكية في المنطقة بشكل وثيق مع علامات رائدة في مجال التجزئة، من بينها اللولو وكارفور ودانوب ومانويل وتميمي ومركز سلطان، وذلك لوضع منصات مخصصة لعرض وتذوّق أصناف الأجبان الجديدة.

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