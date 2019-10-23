هجن حمدان بن راشد تكسب صدارة البكار والعاصفة على قمة الجعدان







شهد ميدان المرموم، مساء الاربعاء الثالث والعشرين من اكتوبر، اقامة تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك ضمن سباقات المرموم، وتنافست الهجن على مدار اربعة عشر شوطاً لمسافة 6 كيلومتر.

وهيمنت (شواهين) بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات وذلك عندما قادها المضمر خالد المر بن حلوه للصدارة بزمن وقدره 9:20:1 دقائق.

وسجلت هجن الرئاسة ظهورها القوي من خلال ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات والذي قدم من خلاله المضمر الظافر على جميل الوهيبي (هملوله) على القمة في توقيت بلغ 9:16:8 دقائق.

وقدم المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي (شاهين) على الصدارة في الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات بعد ان قطع مسافة السباق المبالغة 6 كيلومتر في توقيت زمني وقدره 9:24:3 دقائق.

وعاد الشعار القوي ليهمين على القمة مجددا من خلال رابع الاشواط للثنايا الجعدان المهجنات حيث تمكن (شاهين) بقيادة الهلالي من حصد المركز الأول بزمن بلغ 9:27:9 دقائق.

التحديات الصباحية

واقيمت في الفترة الصباحية ستة عشر شوطاً لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كيلومتر جاءت قوية وممتعة.

وحازت (اغادير) بشعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي على صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بعد ان قطعت مسافة السباق بزمن وقدره 9:26:0 دقائق.

وحسم شعار أحمد سلطان بالرشيد السويدي الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات وذلك عن طريق (الشبابيه) التي حققت زمناً وقدره 9:19:6 دقائق كان هو التوقيت الافضل في جميع الاشواط.

Advertisements

وتمكن (هصمصم) من اهداء مالكه حمد ضبيب سليمان الشامسي صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث وذلك بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 9:26:3 دقائق.

وجاء الظهور القوي لشعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات وذلك بواسطة (نايف) صاحب التوقيت 9:29:0 دقائق.