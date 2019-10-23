رئيس اتحاد المقاولين العرب فتح جميع الأسواق العربية امام المقاول العربي

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القاهرة : علا الشريف

عقدت الجمعية العمومية "المجلس الأعلى" لاتحاد المقاولين العرب اجتماعها بالقاهرة برئاسة علي سنافي، وحضور الدكتورة مريم الامام أمين عام مساعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومشاركة رؤساء وأعضاء منظمات ونقابات المقاولين بدول الأردن، وسورية، والعراق، وفلسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن، حيث تم مناقشة موضوعات عديدة تصدرها بحث كيفية قيام المقاول العربي بدور فاعل في تنفيذ مشروعات إعادة اعمار الدول العربية المتضررة من الأحداث الأخيرة.

رئيس اتحاد المقاولين العرب

وأكد علي سنافي رئيس الاتحاد، أنه يقوم تباعا بزيارة عدد من الدول العربية لتفعيل اتفاقيات العمل العربي المشترك في قطاعات الإنشاءات ، وزيادة نسب مشاركة الشركات العربية في تنفيذ مشروعات إعادة الاعمار من خلال تحالفات عربية، وفتح جميع الأسواق العربية امام المقاول العربي، مطالبا بإزالة الصعوبات التي تحول دون انتقال شركات المقاولات بين الدول العربية، وأهمية خلق تكتل اقليمي عربي قوي في مجال البناء والتشييد، لتعبئة كل الامكانيات والطاقات البشرية والفنية المشتركة، وتحقيق قوة في الحجم والمواصفات تتيح للشركات الوطنية تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بكفاءة عالية، وخوض المنافسة مع الشركات الأجنبية، معربا عن امله في ان تستجيب جميع منظمات ومؤسسات العمل العربي للتفاعل مع الاتحاد حتي يتمكن من اداء رسالته في خمة المقاولات في البلاد العربية ورفع شانها وقدرتها علي المنافسة وليكون اتحادا عربيا يعمل لخدمة المقاول العربي ويدافع عن حقوقه العادلة وتقوية شركات المقاولات العربية في مواجهة الشركات الاجنبية حيث ان دور الاتحاد الحقيقي في هذه المرحلة الدقيقة هو اعادة اعمار الدول التي تضررت من الاحداث الاخيرة وهي ليبيا وفلسطين وسورية واليمن والعراق واذا تم النجاح في هذه المهمة سوف تكون بصمة تاريخية للمقاول العربي.

وأوضح " السنافي،" أنه سوف ينظم مؤتمر بالعراق في موعد قريب بحضور وزراء الاسكان والتخطيط العراقيين للإطلاع على كل المشروعات التي ستطرح لإعادة الإعمار وشرح الإجراءات والشروط لعمل الشركات بالعراق حتى يسهل على المقاولين من كل الدول العربية المشاركة في هذه المشروعات، وسيتم دعوة كل وزراء الإسكان بكل الدول العربية للمشاركة بهذا المؤتمر، موجها الدعوة الى شركات المقاولات العربية والمكاتب الإستشارية الهندسية لحضور هذا المؤتمر الهام، والاطلاع على المشاريع المطروحة الخاصة بإعادة الإعمار، والتي تتيح لهم فرص عمل كبيرة وسط أجواء أمنية مستقرة بات ينعم فيها العراق .

كلمه الأمين العام المساعد لمجلس للوحدة الاقتصادية

من جهتها أكدت الدكتورة مريم الإمام، الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يعمل على تعزيز الروابط بين الهيئات والمؤسسات العربية و توثيق الروابط بينها بما يحقق مصالح كافة الأطراف ، ويعزز من قدرة الشركات العربية على العمل في مشاريع التنمية والاعمار مستقبلا، مشيرة إلى أن المجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنشأ فى عام ١٩٥٩ وبدأ نشاطه في ١٩٦٤ كأول منظمة تجمع في عملها بين القطاع العام والخاص .

وأوضحت الأمين العام انه تم يضم بداخله عدد 74 اتحادا عربيا نوعيا متخصصا تم تقسيمها الي خمسة قطاعات حسب الانشطة المختلفة، ويتميز المجلس بانجازاته العديدة حيث عمل علي خلق العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، هي الخطوة العملية الهامة التي جسدت رغبة دول الآمة العربية في إتباع أفضل السبل لتنمية اقتصاداتها , و تحقيق التكامل فيما بينها .

وأشارت " الامام " " الى أن منذ نشأة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى الآن قدم العديد من الإنجازات التي تهدف إلى تطبيق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية علي ارض الواقع لما تتميز به هذه الاتفاقية من صيغ و أساليب تستطيع تحقيق طموح المواطن العربي.حيث اعتمدت، صيغة مرحلية متدرجة للوصول إلى هدف الوحدة الاقتصادية العربية، وحددت لذلك الوسائل و الأساليب والإجراءات التي من شأنها الوصول إلى هذا الهدف ، وانه يدعم نشاط اتحاد المقاولين العرب فى تقوية الشراكات بين المقاولات العربية لللاستفادة من فرص مشاريع إعادة الإعمار والتنمية بالدول العربية،

ودعت "الامين العام " جميع رؤساء اتحادات المقاولين لحضور فعاليات مؤتمر الإعمار بالدول العربية الذي سيعقد خلال العام المقبل 2020، والاطلاع على فرص المشروعات المستهدفة، وآليات العمل بها.

رئيس الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء

و طالب المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، جميع الدول العربية بضرورة عقد اتفاقيات جادة فيما بينها، لدعم شركات المقاولات العربية في الاستفادة بفرص مشروعات إعادة الإعمار والتنمية بالدول العربية"

واوضح " سعد " ان رؤية الاتحاد المصري والتي تتلخص في ضرورة عمل شراكات بين شركات المقاولات العربية وحل مشاكل الازدواج الضريبي والتنسيق بين المصارف لحل المشاكل الائتمانية خاصة وان الاتحاد المصري قام بحل مشاكل تصدير المقاولة المصرية عندما تم حل مشكلة توثيق شهادات سابقة الخبرة تلك العقبة التي كانت تواجه شركات المقاولات المصرية، واضاف إن تمكين شركات المقاولات العربية في مشروعات إعادة الإعمار يتطلب التنسيق مع المؤسسات المصرفية العربية لحل المشكلات الائتمانية وتيسير آليات تحويل الأموال بين الدول العربية، فضلاً عن تطبيق صيغة الفيدك بعقود المقاولات، كما لفت إلى أهمية التأسيس لآلية سريعة للتحكيم والبت في المشكلات الفنية والتنفيذية للمشروعات المستهدفة لضمان عدم تأخير تسليمها.

رئيس الاتحاد الافريقي لمقاولي التشييد والبناء

وأوضح المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الافريقي لمقاولى التشييد والبناء، أن اتحاد المقاولين العرب قام خلال الفترة الماضية باتخاذ قرار بدعم بعض الدول العربية ومساندتها فيما تمر به من ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، حيث تم إعفاء بعض الدول ومنها العراق وليبيا وفلسطين واليمن ، واشار الي انه يجب علي الاتحاد التواصل مع جامعة الدول العربية لاقرار افضلية للمقاول العربي في الحصول علي المناقصات العربية حيث ان للاتحاد الافريقي للمقاولين تجربة ناجحة في هذا الصدد عندما تم التواصل مع لجنة الطاقة والبنية التحتية للاتحاد الافريقي والتي اتخذت توصيات هامة حيث الزمت شركات المقاولات الاجنبية العاملة في افريقيا ان يكون معها شريك محلي وان يتم استخدام عمالة ومواد بناء محلية، كما طالبت بنك التنمية الافريقية بمنح نسبة تميز لشركات المقاولات الافريقية.

العقوب " رئيس نقابة المقاولين الاردنينين

وقال المهندس احمد اليعقوب نقيب نقابة المقاولين الاردنينن: يجب التحدث مع المصارف العربية وشركات التامين لتسهيل عمل الشركات العربية، كما يجب حل بعض العوائق مثل عدم اعتماد عقد المقاولة العربي الموحد والتحكيم العربي ومسالة تصنيف شركات المقاولات العربية، ويجب ان يتم التحرك باستيراتيجية عربية وانشاء قاعدة بيانات بالاتحاد بها كافة المناقصات المطروحة ويتم نشرها علي موقع الاتحاد، مقترحا ودعوة وزراء الاسكان والتعمير العرب الي الاجتماع القادم للاتحاد.

وطالب " اليعقوب نقيب المقاولين الاردنيين " بمخاطبة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب للعمل علي حث الجهات المعنية بكل دولة لتطبيق عقد المقاولة الموحد ونظام تصنيف عربي موحد، و التاكيد علي الهيئات للعمل علي توحيد التصنيف لإمكان قيام الاتحاد بأعداد قوائم بالشركات المؤهلة