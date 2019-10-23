الامارات | محاكمة شاب أرسل فيلم إباحي لفتاة وقبلها في المصعد

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة شاب أرسل فيلم إباحي لفتاة وقبلها في المصعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة استئناف أبوظبي، نظر قضية شاب متهم بتقبيل يد فتاة داخل مصعد بناية، وتحسس جسدها، ومطالبتها بإقامة علاقة جنسية معه، وتهديدها في حال الرفض بإخبار والدها بعلاقتها بأحد الأشخاص، بالإضافة إلى إرسال صور وأفلام إباحية إلى هاتفها عبر برنامج واتس أب، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى الثالث من نوفمبر المقبل.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم قيامه بتهديد المجني عليها وارتكاب أمور خادشه للشرف والاعتبار بأن هددها بإبلاغ والدها بعلاقتها بأحد الرجال، وطلب منها لقاء الامتناع عن ذلك إنشاء علاقة أثمة معه وذلك باستخدام وسيلة تقنية "برامج التواصل الاجتماعي)، وشملت الاتهامات تعرض المتهم، للمجني عليها في مكان عام بأن قام بإمساك يدها وتقبيلها، وتخزين بقصد العرض على الغير مواد إباحية وأرسلها إلى المجني عليها عبر برنامج واتس أب، بالإضافة إلى تهمة التقاط صور لمجني عليها والاحتفاظ بها واستخدامها في تهديدها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بسجن المتهم خمس سنوات وأمرت بإبعاده عن الدولة وبمصادرة الهاتف المضبوط ومحو البيانات والمعلومات التي به وإعدامها، والزمته رسم الدعوى الجزائية.



ودفعت المحامية هدية حماد، في مذكرة دفاعها عن المتهم، بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أن إجراء القبض على المتهم معيب لعدم وجود إذن من النيابة، ولم يسفر عن ثمة دليل تستمد منه المحكمة عقيدتها في إدانة المتهم، كما أن أي إجراء باطل يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات المبنية عليه.



وأشارت حماد إلى تناقض أقوال المجني عليها ووالدها، حيث أشار والد المجني عليها أن المتهم قام بإمساك يد ابنته داخل المصعد وحاول تقبيلها وطلب منها أن يعانقها ولكنها رفضت وبعده قامت بإخباره بما حدث، وأن المجني عليه أمسك يدها وقبلها ولمس رجلها اليمنى عند الركبة وأرسل لها صور مخلة بالآداب، فيما أشارت المجني عليها في أقوالها ان المتهم بعد أن رفضت معانقته طلب منها مصافحته وأمسك يدها بقوة وأخذ يقبلها، لافته إلى أنها صافحته خارج المصعد في ممر الدور الحادي عشر،ودفعت بخلو أوراق القضية من ثمة دليل على اقتراف الجريمة، حيث أشار تقرير المختبر الإلكتروني إلى أنه لم يتبين هوية مرسل الأفلام الإباحية إلى المجني عليها، كما لم يتبين أن الأفلام الإباحية التي أرسلتها المجني عليها للمتهم قد سبق إرسالها من المتهم.

Advertisements



ولفتت إلى أن الواقعة كما وردت في أقوال المجني عليها في التحقيقات، أن المتهم أرسل لها فيلم إباحي عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب، ثم قام بعد فترة بمطالبتها بإعادة إرسال الفيديو إليه، وقد قامت المتهمة ووالدها بالإبلاغ عن الواقعة بعد 5 أسابيع من الواقعة.



والتمست المحامية هدية حماد من هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة مع المتهم.