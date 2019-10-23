فيديو.. دبي تدخل موسوعة "جينيس" بأكبر مبنى في العالم أنجز بالطباعة ثلاثية الأبعاد

حققت بلدية دبي إنجازاً جديداً بدخولها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد إتمام بناء أكبر هيكل ثلاثي الأبعاد في العالم كجزء من مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد بضاحية "ورسان" في دبي.

وقامت بلدية دبي بتنفيذ وإنجاز المشروع وهو عبارة عن بناء متكامل ويشتمل على طابقين بارتفاع 9.5 متر وبمساحة إجمالية 640 متر مربع من خلال استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. ويعتبر أكبر وأول مبنى مطبوع في العالم مكون من طابقين وتم تنفيذه بتقنية الطباعة وفي موقع البناء مباشرة تحت ظروف عمل خارجية وباستخدام مكونات محلية.

وصرح سعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن هذا المشروع يعتبر نقطة تحول جذري في قطاع البناء والتشييد على المستوى المحلي والإقليمي ويعتمد على استراتيجية الابتكار بتقنيات الطباعة في البناء والتي بدورها ستقوم بزيادة وتيرة وسرعة تنفيذ المباني وإنجازها في زمن قياسي وتقليل تكاليف البناء والمساهمة في وضع حلول لتحديات التركيبة السكانية بتقليل عدد عمالة البناء. كما أنه سيتم من خلالها دعم توجهات الإمارة في مجال الاستدامة باستخدام مواد محلية وتقليل النفايات الإنشائية حيث تتم الطباعة بصورة إلكترونية حسب المخططات الهندسية مباشرة دون تدخل بشري.

ونوه الهاجري إلى أن الجهة الاستشارية التي أشرفت على إنجاز المشروع في كافة مراحله هي فريق الطباعة ثلاثية الأبعاد من إدارة تراخيص البناء في البلدية ولم تتم الاستعانة باستشاري خارجي.

Advertisements

اقرأ أيضاً... تدشن أول منشأة للطباعة الصناعية ثلاثية الأبعاد بالمنطقة

وأضاف مدير عام بلدية دبي أن البلدية استعدت بكافة التجهيزات للتعامل مع التقنية الحديثة في مجال البناء والتشييد والتي تحقق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف جعل مدينة دبي عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتم تصميم وتنفيذ المبنى المكون من طابقين ويشتمل على عدد من الفراغات التي يمكن استخدامها كغرف أو مكاتب بمساحات مختلفة حيث تمت طباعة الحوائط مباشرة من الطابعة بخلاف الطريقة التقليدية في البناء والتي كانت تعتمد على عمل الشدات الخشبية والتدعيم وصب الخرسانة وبناء الطابوق. كما تضمن تصميم المبنى منحنيات وأشكال مختلفة تأكد من خلالها اختبار مقدرة وإمكانية الطباعة الثلاثية في البناء بتصاميم متنوعة.

الجدير بالذكر أن المبنى تم تنفيذه حسب متطلبات الاستدامة ومعايير المباني الخضراء حيث يتميز بأنظمة عزل فعّالة من خلال طباعة الحوائط بشكل هندسي مبتكر ويزيد من إمكانية الاستفادة من الفراغات داخل الحائط مما يساعد، بشكل رئيسي، على عزل المبنى حرارياً والتقليل من استهلاك الطاقة بالإضافة إلى وضع حلول لتوصيل الخدمات داخل الحوائط المطبوعة والتي تشمل جميع الخدمات للمبنى من كهرباء ومياه واتصالات وتكييف وتقنيات نظم المعلومات.