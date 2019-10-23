يشجع إيون مورغان لاعبي الكريكيت الناشئين على الانضمام لدوري أبوظبي تي 10 من خلال التطبيق الذكي...

شجع إيون مورغان، قائد منتخب إنجلترا الحائز على كأس العالم هذا العام، مواهب الكريكيت الشابة على الانضمام لدوري أبوظبي تي10 الدولي للكريكيت، تزامناً مع الوقت الذي يجري فيه تنفيذ برنامج المواهب "الرقمي إلي المادي" لصيد المواهب لاختيار ثمانية لاعبين كريكيت ناشئين للمشاركة في البطولة بجانبه وجانب باقي اللاعبيين الدوليين.

وفي وقت سابق، تعاونت إدارة دوري أبوظبي تي10 للكريكيت، مع مجموعة شركات ألعاب دريمز2 للتطبيقات الذكية، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لإطلاق تطبيق ذكي للعبة الكريكيت ليكون أول تطبيق للعبة على مستوي العالم، للبحث عن المواهب، والذي من خلاله يمكن للاعبين الكريكيت الناشئين من جميع أنحاء العالم التقدم بطلب للعب في دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت.

حيث يمكن للاعبي الكريكيت الناشئين تسجيل الدخول إلى https://dreams2play.com والتقدم مباشرة.

وسيسمح أول برنامج للبحث عن المواهب في العالم "الرقمي إلى المادي" للاعبي الكريكيت، بإنشاء ملفات تعريف عبر الإنترنت وتحميل مقاطع فيديو لأداءهم من خلال تطبيق الهاتف الذكي - ليتم تقييمهم من قبل لجنة من المدربين المعتمدين من المجلس الدولي للكريكيت، وبعد ذلك سيقدم التطبيق الذكي قائمة تضم حوالي 100 لاعب كريكيت موهوب تم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم، لتكون التصفية النهائية بعدها من خلال اختيار كل فريق من الفرق الثمانية المتنافسة في البطولة لاعب أو لاعبين لمجموعتهم، وسيُمنح لاعبي الكريكيت المختارين هذه الفرصة ليكونوا جزءاً من الموسم الثالث من دوري أبو ظبي تي10 للكريكيت، المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر 2019.

وبدعوة اللاعبين الشباب للانضمام إليه في مهرجان أبوظبي تي10 الدولي للكريكيت، قال إيون مورغان، "أنا في طريقي إلى أبوظبي، كن جزءًا من فريقي حيث نواجه أفضل اللاعبين الدوليين في العالم في دوري أبو ظبي تي10"

وتابع مورغان قائلاً " إنه أقصر توقيت في لعبة الكريكيت والأكثر إثارة! مما يضيف القدرة على أن هذا الشكل من الكريكيت لديه الإبتكار، وهذا هو أفضل شكل لدوري الكريكيت، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع خلال مدة البطولة مع تنصيب البطل في عشرة أيام فقط في مبارة مدتها 90 دقيقة".

ويشارك مورغان، وهو أيقونة فريق دلهي بولز، بعض الأدوار المثيرة مع فريقه، حيث ظهر في الموسمين الماضيين من البطولة، كاللاعب الأكثر اتساقاً وإثارة في دوري تي10 منذ موسمه الأول.

ونوهت الجهات المعنية بالبطولة، أن أمام لاعبي الكريكيت الذين يرغبون باللعب جنباً إلي جنب مع الاعبيين العالميين، عشرة أيام فقط للتقدم عبر تطبيق https://dreams2play.com مباشرة، من خلال عملية سهلة مكونة من 4 خطوات للتسجيل، دفع رسوم تسجيل رمزية لا تتخطي (30 دولاراً أمريكياً) ، وتحميل مهاراتهم الخاصة وتقديم وتسجيل أعمالهم السابقة التي يود مستخدموا التطبيق مشاركتها.

وقال شاجي الملك، رئيس مجلس إدارة أبو ظبي تي10 " أن الهدف الأساسي من هذا البحث عن المواهب هو مراقبة الشباب الذين يرغبون في تطوير مواهبهم الطبيعية وقدراتهم في مجال لعبة الكريكيت، وفي هذه العملية ، نعمل علي نشر أبو ظبي تي10 في جميع أنحاء العالم ونأمل أن نرى العديد من المواهب الجديدة".