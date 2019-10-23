’جي بي أر‘ تشارك في تحدي دبي للياقة عبر إطلاق العديد من المسابقات والفعاليات الرياضية

كشفت ’جي بي أر‘، الوجهة الشاطئية المتميزة في دبي والتي طورتها "دبي للتجزئة"، عن انضمامها لمبادرة تحدي دبي للياقة، حيث توفر لقاطنيها وزوراها فرصة المشاركة في مسابقة ’ووك ذا ووك‘ "Walk the Walk" وهي الطريقة الأكثر سهولة للوصول إلى جسم رشيق عبر العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المجانية، ضمن أحد أكثر الأماكن شعبية وشهرة في المدينة.

واعتماداً على موقعها الشاطئي المتميز وأجوائها العائلية، أطلقت ’جي بي أر‘ عدداً من التحديات والأنشطة الترفيهية، إلى جانب التشكيلة الواسعة التي تحتضنها من منافذ الأغذية والمشروبات ومتاجر التجزئة، لتشجيع المشاركين على اعتماد أسلوب حياة أكثر صحة من خلال الفعالية التي تحتضنها المدينة، وتمتد بين 18 أكتوبر وحتى 16 نوفمبر المقبل.

وتشجع فعالية ’ووك ذا ووك‘ المشاركين على المشي أو الركض لمسافة 1.5 كلم على مسار "جميرا بيتش ريزيدنس" لمدة 30 دقيقة، فيما تعمل أيضاً مسابقة "صعود السلالم" على استغلال السلالم الموجودة في المكان لتعزيز مستوى التمارين الرياضية. وتقام الفعاليتان يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى 9 مساءً لغاية 16 نوفمبر المقبل، وينصح القائمون على الفعالية المشاركين بتسجيل التمارين التي يمارسونها على منصة الفعالية المتواجدة في مبنى "صدف".

وسيكون عشاق الرياضة من سكان المنطقة على موعد مع العديد من المكافآت التي سيحصلون عليها مقابل التمارين التي يمارسونها، وذلك عبر مجموعة من الخصومات، إضافة إلى قسائم التخفيضات الخاصة بفعالية ’ثري دي بلاك لايت ميني جولف دبي‘ للجولف المصغر، والتي تعد واحدة من أكبر الوجهات المصغرة للجولف وأكثرها إثارة حول العالم. كما ستشهد فعالية ’تيب فاكتور‘ التي تتضمن الكثير من المغامرات المثيرة، منافسات رياضية بين الساعة 6:30 وحتى 7:30 مساءً من الأحد إلى الخميس، وبين 10:30 حتى 11:30 صباحا يومي الجمعة والسبت.

ويعد "تحدي دبي للياقة" الذي يستمر طيلة 30 يوماً، إحدى المبادرات التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في شهر نوفمبر 2013 ضمن مبادرة "مجتمعي مكان للجميع". وانطلقت الفعالية هذا العام في 18 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 16 نوفمبر المقبل، لتشجع المشاركين على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 يومياً، للاستمتاع بأسلوب حياة أكثر صحةً ونشاطاً