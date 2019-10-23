معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط يستعد لإطلاق أول حفل لتوزيع الجوائز في العام القادم

أعلنت الجهات القائمة على تنظيم معرض ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘، المعرض التجاري العالمي الأكبر في المنطقة والمتخصص بمنتجات التجميل والعافية، عن عزمها استضافة الدورة الأولى من جوائز ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘ في العام القادم، وذلك في ضوء حرصها على الاحتفاء بنخبة روّاد قطاع الجمال والعطور في المنطقة.

وسيتم تقديم 15 جائزة ضمن 10 فئات خلال الليلة الأولى من العرض الذي يستمر ثلاثة أيام، من 31 مايو حتى 2 يونيو 2020، في مركز دبي التجاري العالمي.

وبهذا الصدد، قالت إلين أوكونل، مديرة معرض ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘: "طال انتظار إطلاق مبادرةٍ تحتفي بنجاح القطاعات المزدهرة عالمياً وذات الجذور المتأصلة في تراث منطقة الشرق الأوسط. تنتج منطقة الشرق الأوسط أجود الأخشاب والراتنج المعطر ومواد المر والبخور، والتي تشكل مجتمعةً المكون الأكبر من العطورات العريقة والشهيرة عالمياً. كما تحتضن رواد أعمال تمكّنوا من تحقيق نجاح عالمي لافت في القطاع".

وأضافت: "ستحتفي جوائز ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘ المرموقة بكوكبة من الروّاد الذين عززوا مكانتهم في قطاع الجمال والعطور على مستوى العالم".

وسيتم الكشف عن جوائز ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘ خلال حفل عشاء متميز في نهاية اليوم الأول من الدورة الـ 25 للمعرض عام 2020.

وأردفت أوكونل: "سيعكس حفل العشاء الطابع المتألق للمعرض، حيث سيشكل واحداً من أكثر الفعاليات الساحرة على أجندة المعارض التجارية بدبي، وسيصبح من بين الفعاليات السنوية التي يرتقبها الجميع".

ويمكن تقديم الترشيحات للجوائز عبر الموقع الرسمي لمعرض ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘. وستشمل الجوائز الفئات التالية: أفضل حملة تسويقية لمتجر أو صالون أو مركز سبا، وأفضل حملة تسويقية لمنتج نهائي، أفضل ابتكار للعام في مجالي العطور والجمال، أفضل عطر ومنتج طبيعي ومستحضر للعناية بالجمال، أفضل نجم ناشئ في قطاعي الجمال والعطور، أفضل موهبة محلية، أفضل صانع عطور وأفضل ابتكار كلاسيكي للعام، فضلاً عن جائزة إنجاز العمر وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وستتولى لجنة متعددة الجنسيات من الخبراء المستقلين وأخصائيي الجمال وصناعة العطور عملية اختيار الفائزين بالجوائز. ويبرز من بين أعضاء اللجنة مارك بوكستن، المقيم في فرنسا وأحد أبرز صنّاع العطور العالميين حول العالم مع خبرة تمتد 25 عاماً في القطاع، اشتهر خلالها بابتكار عطور لأبرز العلامات التجارية الراقية مثل ’جيفنشي‘ و’فيرزاتشي‘ و’فان كليف أند آربلز‘ و’باكو رابان‘ و’بربري‘ و’كارتييه‘ و’شوبارد‘.

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كما تضم اللجنة أيضاً أنتوني والش المقيم في دبي، والمدير الإبداعي ومالك صالون ’مين هير آند بيوتي‘، وجايل دوريه، المديرة العامة لـ ’ساندجري‘، وكالة الاستشارات الإستراتيجية.

وقد عبّر السيد والش عن تطلعه لرؤية أفضل منتجات عالم الجمال بقوله: "إنني متحمس جداً لكوني من أعضاء لجنة التحكيم وتسعدني للغاية المشاركة في هذه المبادرة المتميزة التي تجمع كافة جهات القطاع في أمسية احتفالية مذهلة".

وأردف: "تعتبر فئات الجوائز شاملةً على نحو متكامل، وهي تضم كافة جوانب قطاع الجمال. نتوقع أن ينضم إلى قائمة المرشحين مجموعة من الأسماء الإبداعية والفريدة، خاصةً بعد الكشف عن جوائز أفضل ابتكار كلاسيكي للعام وجائزة أفضل منتج مميز وأفضل نجم ناشئ للعام. كما تشكل جائزة إنجاز العمر فئةً خاصة ومتميزة، نظراً للمساهمات الكبيرة التي قدمها العديد من الخبراء لقطاع الجمال على امتداد مسيرتهم المهنية. ستكون هذه الفعالية بمثابة منصة مثالية لتقدير جهوده روّاد القطاع والاحتفاء بنجاحهم أمام الزملاء العاملين في هذا المجال".

وبدورها، قالت الآنسة دوريه: "يعتبر الشرق الأوسط أحد أبرز المناطق عالمياً في مجال الجمال ومستحضرات التجميل، والعطورات، وهذا ما يؤكد أهمية إطلاق برنامج جوائز ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘ في عام 2020. ويشكل قطاع الجمال ومستحضرات التجميل في الشرق الأوسط مصدر إلهام رئيسي للعالم بأكمله، فضلاً عن كونه إرثاً محلياً خاصاً يستحق أن ينال نصيبه من الإشادة".

وأردفت: "أعتقد أن لدينا العديد من العلامات والمواهب ومختصي الجمال في المنطقة، وتشكل هذه الجوائز فرصة استثنائية لتكريم العلامات التجارية والشخصيات الفريدة في هذا القطاع.

نشهد على الصعيد العالمي تطور توجهات عديدة، أبرزها الاستدامة، لذلك تبرز أهمية عرض ابتكارات وإنجازات العديد من العلامات التجارية التي تنسجم مع أهداف هذا النهج، وتسعى لرفع سوية الوعي بين العملاء حول الجيل الجديد من علامات ومنتجات الجمال".

وأضافت دوريه: "من موقعنا كوكالة إبداعية مختصة، تتمحور مهمتنا في ’ساندجري‘ حول دعم علامات مستحضرات التجميل لتسليط الضوء على ما تحمله من خبرات، وتعزيز مكانتها عبر منحها سمات الفرادة والإبداع. وبالنسبة إلي، تشكل جوائز ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘ أسلوباً بارزاً يسلط الضوء على هذه العناصر".

كما ستضم لجنة التحكيم ريا شوهان، رئيسة قسم الاختيار لدى علامة ’وجوه‘ التابعة لمجموعة شلهوب، وفلورنديا كوفاراس، مديرة قسم الجمال في ’بوتيكات‘ بدبي، ونيكولاس جروب، ناشر لدى ’بي دبليو كونفيدنشال‘ بفرنسا، ودومينيك برونل، الشريك المؤسس لمجلة العطور الفرنسية Nez، والدكتور إياد حيجاوي، كبير الاستشاريين لدى ’يورومونيتور‘، وجيروم دي مارينو، صانع عطور لدى ’تاكاساجو‘ بفرنسا، وآندي موس من دار ’توماس كوسمالا‘ في الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم عرض أعمال المرشحين للجوائز في معرض ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2020‘ أمام حشد يضم أكثر من 45 ألف شخص من المشترين وخبراء التجميل.