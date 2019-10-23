سلطنة عمان تشهد طلباً أعلى على المنتجات البيروفية

تستعد "بيرو"، إحدى أسرع بلدان أمريكا اللاتينية نمواً في العالم، لزيادة حجم صادراتها من المنتجات والسلع إلى سلطنة عمان، في خطوة تنسجم مع تنامي الصادرات البيروفية إلى منطقة آسيا كلها. وفي هذا الإطار، تعتبر سلطنة عمان واحدة من أهم الوجهات ضمن الخطة الرئيسية الأحدث للصادرات البيروفية.

ومن بين أهم السلع المستوردة من بيرو إلى سلطنة عمان بودرة الحليب وفحم الانثراسيت الممتاز البيروفي والفاكهة الطازجة والأدوية البيطرية والمضادات الحيوية والمانجو والزجاج غير القابل للكسر والصمامات واكسسوارات وسائل النقل.

وتعتبر بيرو واحدة من مورّدي الأغذية العشرة الأوائل في العالم، ولتعزيز صادراتها من القطاع الزراعي قامت بتحديد فئة مثل "سوبر فودز بيرو"، وهي علامة تجارية جديدة تحتوي على الهليون، وفاكهة الباشن، والذرة، والكينوا والكاكاو وغيرها الكثير، فيما تتصدر ألياف الألباكا قطاع الأنسجة بفضل جودتها العالية في إنتاج ألبسة فاخرة.

وتعقيباً على تطور العلاقات التجارية بين بيرو وسلطنة عمان، قال الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الصادرات والسياحة البيروفي "لويس توريس": "عملنا على تنفيذ خطة محكمة لتكثيف جهودنا من أجل مضاعفة حجم صادراتنا إلى سلطنة عمان، في الوقت الذي تزداد فيه العلاقات بين الدولتين قوة وصلابة يوماً بعد يوم. ومما لا شك فيه أن عُمان باتت سوقاً رئيسية للشركات البيروفية".

وأضاف: "تعتبر السلطنة السوق المناسبة لتركيز جهود الشركات البيروفية لتعزيز صادراتها. حيث يخطط المصدّرون البيروفيون للمشاركة في برنامج مكثف لتطوير العلاقات التجارية الاستراتيجية في الأسواق الآسيوية".

وتابع "توريس" قائلاً: "تطورت تجارتنا واتسع نطاقها على صعيد المنتجات والخدمات وكذلك الأسواق. كانت عملية التواصل لفهم عمق السوق العمانية أمراً جوهرياً. ففي البداية، شكل ذلك تحدياً بالنسبة لنا لكن بمجرد أن تعرّفنا إلى إمكانات النمو وعدد الفرص المتاحة في السلطنة باتت شركاتنا متلهفة للدخول".

في الثالث والرابع من نوفمبر، سيقام إكسبو بيرو دبي 2019، حيث سيجتمع المصدّرون ورواد الأعمال ضمن قطاع السياحة من بيرو مع نظرائهم في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن بيرو هي مورّد رئيسي للأغذية، وهي من بين الأماكن العشرة الأولى في هذا المجال في العالم، ومن بين الموقع التي تحتلها:

المرتبة الأولى: الهليون والكينوا

المرتبة الثانية: العنب البري والأفوكادو والمندرين

المرتبة الثالثة: العنب والفلفل الأحمر

المرتبة الرابعة: قلوب البالم

المرتبة الخامسة: الزيتون

المرتبة العاشرة: البصل

وتحتوي جبال الأنديز البيروفية على رواسب معدنية ضخمة التي يتم استغلالها بحكمة على مر العقود. كما تحتوي بيرو على أضخم احتياطيات من الفضة في العالم، إضافة إلى أضخم احتياطيات من الذهب والزنك في أمريكا اللاتنية بحسب وزارة الطاقة والمعادن. في العام 2018، تم اكتشاف 2،44 مليون طن من النحاس و4،200 طن من الفضة و142،6 طن من الذهب.

كما تحتوي غابات الأمازون في بيرو على رواسب غنية من النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى موارد الغابة.

