نموذج جاكوار I-PACE ذاتية القيادة تقدم لمحة عن المستقبل في مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة

عززت جاكوار دورها كشريك التكنولوجيا الرسمي لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2019 بعرض نموذج سيارة جاكوار I-PACE ذاتية القيادة لتمنح الزوار لمحة عن مستقبل التنقل في دبي.

وبعد اختبارها بنجاح في شوارع دبي تمهيداً لعرضها في المؤتمر، أظهر نموذج سيارة جاكوار I-PACE التقدم المبهر الذي يتم تحقيقه في مجال القيادة الذاتية عالمياً، ومساهمة "جاكوار لاند روڤر" في استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

ويشكل التزام علامة السيارات الفاخرة بمستقبل النقل ذاتي القيادة والمتصل والكهربائي والمشترك أساساً للوصول إلى رؤية "الوجهة صفر": السعي لجعل المجتمعات أكثر أماناً وصحةً وجعل البيئة أنظف.

وتم اختيار سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل وعديمة الإنبعاثات – والحائزة على جائزة سيارة العام العالمية وجائزة أفضل سيارة خضراء لعام 2019 – لهذا المشروع الخاص بفضل ميزات الاستدامة المميزة فيها. وتم تعديل السيارة المخصصة للإنتاج لتحتوي آلية محسنة لرصد وتفادي المركبات، وذلك عبر مزيج من الرادار والكاميرات، إضافة إلى نظام تقصي أضواء حركة السير. كما تم التحكم بسرعة وتوجيه المركبة ذاتياً خلال اختبارات القيادة سواءً أثناء الوقوف أو على الطرقات السريعة، فيما اتبع النظام مسارات على خريطة مفصلة عالية الدقة، تظهر وجهة الرحلة وصوراً سماوية مفصلة للتقاطعات.

وينصب تركيز "جاكوار لاند روڤر"، من خلال الابتكار المسؤول، على تحقيق رؤية "الوجهة صفر" – أي بلوغ مستقبل فيه صفر انبعاثات، وصفر حوادث، وصفر ازدحام، في منشآت الشركة ومنتجاتها وخدماتها، وتلعب تكنولوجيا التشغيل الآلي للسيارات دوراً كبيراً في تحقيق هذه الاستراتيجية. وحتى تاريخه، أكملت "جاكوار لاند روڤر" اختبار هذه التكنولوجيا في العالم الواقعي على شوارع المدن المعقدة في المملكة المتحدة، كما تتابع تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية وقطاع صناعة السيارات لتسريع وتيرة الابتكار في هذا المجال.

وقال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة "جاكوار لاند روڤر" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لدى ‘جاكوار لاند روڤر‘ ذات أهداف حكومة دبي فيما يتعلق بالتنقل والاستدامة، فكلانا يتمنى أن نجعل القيادة أكثر أماناً، وأن نختصر الوقت الذي نمضيه في التنقل، وأن نخفف من الأثر السلبي للتنقل على كوكبنا. مؤتمر دبي الدولي للتنقل ذاتي القيادة يعالج هذه التحديات الهامة بشكل مباشر، ونموذج سيارة جاكوار I-PACE دليل على التقدم الإيجابي الذي تحققه شركتنا وقطاع صناعة السيارات".

يقام مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، ويهدف إلى تسريع تبني تكنولوجيا القيادة الذاتية عالمياً. أما محلياً، فيدعم هذا الحدث رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، بجعل 25% من كافة الرحلات في دبي ذكية وذاتية القيادة بدون سائق بحلول عام 2030.

قال السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة المواصلات الذكية والمستدامة في هيئة الطرق والمواصلات: إن التشغيل التجريبي من شركة "جاكوار لاند روفر" لمركبة ذاتية القيادة خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، يعتبر دفعة قوية في الإسهام في دعم استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات في هذا المجال، التي تبذل جهوداً كبيرة في دعم تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة وممكناتها في دبي، حيث أصبح هذا النوع من المركبات يشكل رهاناً حقيقياً لمتطلبات مستقبل النقل والمدن الذكية، إلى جانب تعزيز مفهوم الاستدامة عبر تحفيزنا لاستخدام الطاقة الكهربائية في وسائل النقل.

وأضاف: إن الإطلاق التجريبي لمركبة جاكوار ذاتية القيادة في إمارة دبي يسهم في تحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة بتحويل 25 % من رحلات التنقل إلى ذاتية القيادة بحلول 2030 ، داعياً إلى تجسيد استراتيجية حكومة دبي في هذا المجال على أرض الواقع عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وإلى تفعيل المزيد من التعاون مع القطاع الخاص على مختلف الأصعدة كافة بما يتواكب مع غايات حكومتنا الرشيدة.

ويشكل الحدث، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي يومي 15 و16 أكتوبر 2019، منصة للخبراء وصناع السياسات والباحثين والأكاديميين، كي يتشاركوا خبراتهم ويناقشوا أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال التنقل ذاتي القيادة.