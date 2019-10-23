"مركز مهارات التعليمي" و"مستشفى القرهود" يتعاونان لتأمين عنايةٍ أفضل بأسنان الصغار من أصحاب الهمم

من واجب المجتمع أن يوفر لأصحاب الهم الاحتياجات ومصادر الرعاية التي تناسب حالتهم، علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت الرائدة في تحقيق إنجازات بارزة في هذا المجال، وهذا ما ترجمه "مركز مهارات التعليمي" و"مستشفى القرهود"، من خلال التعاون العملي بينهما لتطوير برنامج يعنى بصحة فم وأسنان هؤلاء.

اتفاق التعاون هذا جاء ثمرة دعم الدكتورة خديجة السويدي، طببية أسنان الأطفال المتخصصة في علاج الأطفال من أصحاب الهمم، بعد تشاورها مع مدارس متعددة لوضع خبرتها وخدماتها بتصرفهم.

كما دعمت هذه المبادرة الشركة الأردنية الرائدة في مجال التوعية بصحة الفم والأسنان، لمساعدة الأطفال من أصحاب الهمم في الحفاظ على أسنانهم صحية بصورةٍ كاملة ودائمة.

مركز مهارات التعليمي هو فرع لمجموعة مراكز طبية وتعليمية تأسست في إمارة دبي منذ 2008 و تهدف إلى تمكين الطلاب من ذوي الاحتياجات التعليمية المختلفة و تأهيلهم للدمج في المدارس الأهلية باستخدام مناهج متخصصة تعتمد مبادىء تحليل السلوك التطبيقي و هي برامج فردية مصممة لتواكب الاحتياجات الفردية لكل طفل في مجال التعلم و التطور النمائي و التواصل اللغوي و الاجتماعي و القدرة على التكيف و الاستقلالية.

لدى مركز مهارات التعليمي مزيج من البرامج المتخصصة للأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة، بالتعاون مع العديد من مراكز خدمة المجتمع، خدماتنا تلبي حاجة الأطفال الذين يعانون من كافة أنواع تأخر النمو المعرفي من سن يوم حتى 18 سنة. لتوفير أعلى قدر ممكن من الرعاية والدعم والتعليم، ستكون هناك مجموعة متنوعة من الخدمات المتاحة لتلبية احتياجات الأطفال والأسر في المجتمع المحيط.