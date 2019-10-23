معرض بيج باد وولف في دبي يسدل الستار على دورته الثانية بتسجيل مبيعات قياسية

على الرغم من التوجه العالمي المتزايد نحو اعتماد التقنيات الحديثة، ما يزال شغف الحصول على كتاب قيّم أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لثقافة المنطقة، وهذا ما أكّدته تقارير المبيعات التي سجّلها معرض ’بيج باد وولف‘ للكتاب في دورته لعام 2019.

وكانت الفعالية الاستثنائية قد أسدلت الستار على دورتها لعام 2019 ليل أمس عند الساعة 11.59 ليلاً بعد أن استقبلت الزوار على مدى 11 يوماً، طوال 255 ساعةً اجتذبت خلالها 250 ألف زائر من عشّاق القراءة والمهتمّين في الحصول على أحدث عناوين الكتب من كافة المستويات.

وأتاح المعرض أمام الزوار فرصة الاختيار بين عدد هائل من الكتب وصل عددها إلى 3 ملايين ضمن قاعة ’ساوند ستيج‘ في مدينة دبي للاستوديوهات، حيث تم طرح جميع فئات الكتب بحسومات تراوحت بين 50 و80% على أسعار التجزئة.

وبعد النجاح اللافت الذي شهده المعرض في دورته الأولى لعام 2018، حققت المبيعات في الدورة الثانية أرقاماً قياسيةً. وشملت أنواع الكتب الأكثر تفضيلاً لدى القرّاء الروايات المخصصة للأطفال والبالغين.

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وشكّل الحضور الملفت الذي شهدته الفعالية طوال أيامها دليلاً إضافياً على أهمية المعرض، خاصةً بالنظر لما شهده من صفقات مميزة، ليؤكد المعرض على قيمته كوسيلة لتعزيز المبادرات الحكومية في تشجيع ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع الإماراتي.

وفي إطار تعليقه في ختام المعرض، صرّح محمد العيدروس، الشريك الإداري لدى شركة ’إنك ريدبل‘ لتجارة الكتب، التي تتولى تنظيم معرض ’بيج باد وولف‘ في دبي: "أكد الإقبال الكبير على شراء الكتب خلال دورة المعرض لهذا العام على أهمية الكتاب في الثقافة المحلية في الإمارات ودورها الحيوي في بناء المجتمع. وقد رحّبت الفعالية بالقرّاء من كافة الأعمار والاهتمامات، وهنا يكمن جمال القراءة، فهي تعزّز المعرفة وثقافة التسامح وتسهم في بناء الشخصية الفريدة للإنسان.

وتمحور هدفنا منذ البداية حول تقديم فعالية تشجّع السكان على القراءة وتعزز شغفهم بالكتاب، وضمان وصول كافة أفراد المجتمع من مختلف مجالات الحياة إلى الكتب الإنجليزية الجديدة بأسعار معقولة. ونأمل أن يكون وجودنا على مدار الأيام الأحد عشر الماضية قد ساعد أفراد المجتمع على تلبية عشقهم لخير جليسٍ للإنسان".

وجدد المعرض التزامه بالمسؤولية المجتمعية مع تنظيم فعالية ’رِد ريدرهود‘ للمرة الثانية، حيث تبرع المعرض بـ500 كتاب، بالإضافة لتسجيل 6,609 كتاب تم التبرع بها من الزوار. وسيتم توزيع الكتب المتبرع بها، والتي وصل عددها الإجمالي لنحو 7,109 كتب لصالح المكتبات العامة ومستشفيات الأطفال، إلى جانب توزيع قسمٍ منها على الأطفال المحرومين من الكتب في كينيا، بهدف نشر ثقافة القراءة بين هذه الفئات ورفع أعداد الأطفال الذين يجيدون القراءة والكتابة في أفريقيا.