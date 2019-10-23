مبادرة "سوبر كيدز" من "لاندمارك" تعود مجدداً هذا العام لتلهم الأطفال على العيش بصحة ونشاط

أعلنت مجموعة "لاندمارك" اليوم عن إطلاق مبادرة "سوبر كيدز" مجدداً هذا العام، وذلك في إطار استكمال جهودها للترويج لأساليب الحياة الصحية والنشيطة بين أطفال الإمارات. وتعتبر هذه المبادرة امتداداً لبرنامج "حارب السكري" الذي أطلقته المجموعة بدعم "محل الأطفال" و"فن سيتي"؛ العلامات التجارية المحبوبة للأطفال، من أجل تشجيع الأطفال على تناول الأطعمة الصحية وممارسة الأنشطة الرياضية.

وتنظم "لاندمارك" خلال مبادرة "سوبر كيدز" حملات توعية صحية لمدة شهر في أكثر من 60 مدرسة عبر دولة الإمارات، والتي ستجمع ما يزيد على 30 ألف طفلاً في سلسلة من الفعاليات المميزة ضمن مدراسهم. ويشمل ذلك جلسات زومبا مجانية، وعدد من أنشطة اللياقة التي سيقدمها الأطفال الخارقون لمبادرة "سوبر كيدز"- سوبر سام وسوبر سارة- لتشجيع الأطفال على تبني عادات صحية سليمة.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت رينوكا جاجتياني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لاندمارك": "يسعدنا أن نعيد إطلاق مبادرة ’سوبر كيدز‘ هذا العام أيضاً، لنشجع المزيد من الأطفال على عيش حياة أكثر صحة وعافية. إذ نجد من الضروري جداً أن نتوجه إلى هذه الشريحة ونعزز وعيهم بأهمية تبني عادات صحية وممارسة الرياضة في سن مبكرة. وبفضل دعم المدارس وشركائنا والمجتمع، تمكنا من تجديد هذه المبادرة والارتقاء بها عاماً تلو الآخر والوصول إلى عدد أكبر من الأطفال. ونتوجه هنا بشكر خاص لكل من ’جيمس للتعليم‘ و"تحدي دبي للياقة" لمساندتهما مساعينا في إيصال رسالتنا إلى الفئة الأصغر سناً والأهم في مجتمعنا".

وأضافت جاجتياني: "تستضيف ’لاندمارك‘ في إطار الحملة هذا العام أيضاً برامج توعية في المدارس تستمر لمدة شهر، بالإضافة إلى عدد من أنشطة اللياقة البدنية التي ستشجع الطلبة على ممارسة الرياضة. كما سنطلق مجدداً مسابقة الإبداع من ’سوبر كيدز‘ التي شهدت نجاحاً منقطع النظير العام الفائت، حيث ستدعو الأطفال من سن 4 – 10 سنوات على التفكير بأساليب تساعدهم على العيش في صحة وعافية".

وبالتعاون مع "جيمس للتعليم"، شريك التعليم الحصري للمبادرة، تنضم "سوبر كيدز" هذا العام أيضاً إلى "تحدي دبي للياقة 30 × 30" للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية بين أطفال، وذلك عبر إجراء روتين من التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة عبر المدارس التي تشملها المبادرة.

علاوةً على ذلك، سيحظى الأطفال بفرصة المشاركة في مسابقة الإبداع من "سوبر كيدز" عبر الإنترنت، وهي عبارة عن تحدٍ في الرسم والكتابة الإبداعية. ويمكن للأطفال بين عمر 4 و6 سنوات المشاركة في المسابقة هذا العام عبر تقديم رسم حول موضوع "سوبر سام وسوبر سارة يحاربان الشرير الأول غير الصحي الذي يواجهانه"، بينما يمكن للأطفال بين 7 و10 سنوات تقديم قصص تتناول نفس الموضوع باللغتين العربية والإنجليزية. وستتولى لجنة من الخبراء تضم ممثلين عن "جيمس للتعليم"، تقييم الأعمال المشاركة، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل يُعقد في مطلع العام المقبل. وتم نشر الفكرة الفائزة العام الماضي، وهي متاحة عبر الإنترنت حالياً. كما سيتم توزيع 10 آلاف كتاب مصور يشجع أساليب الحياة الصحية والنشيطة على المدراس.

وتقدم مجموعة "لاندمارك" للفائزين في المسابقة هذا العام عن فئتي كتابة القصة والرسم منح دراسية قيمتها 15 ألف و10 آلاف درهم إماراتي على التوالي.

ولطالما كانت مجموعة "لاندمارك" سباقة في دعم بناء مجتمع واعٍ يتبنى أساليب العيش الصحي عبر مبادراتها السنوية في مجال المسؤولية الاجتماعية- "حارب السكري" و"سوبر كيدز". وتنطلق مسيرة "حارب السكري" هذا العام يوم 15 نوفمبر في حديقة زعبيل، وتمتد لمسافة 3 كيلومترات. وبعد انتهائها، يحظى المشاركون في المسيرة بفرصة إجراء فحوصات مجانية لمستوى السكر في الدم في أكشاك توفرها هيئة الصحة بدبي، فضلاً عن الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المجانية.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم تحميل الكتب المصورة مجاناً. وللمشاركة في مسابقة الإبداع، يرجى زيارة www.superkidz.me. كما يمكنكم متابعة حساب "سوبر كيدز" على "فيسبوك" عبر الرابط www.facebook.com/beatdiabetes للمشاركة في مسابقات أخرى والفوز بقسائم من "محل الأطفال" و"فن سيتي".