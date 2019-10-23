كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مزرعة داخل حاوية شحن تساعد على إطعام مجتمع دبي

مهدت المصانع والمستودعات القديمة وحاويات الشحن المهجورة الطريق لثورة زراعية عالمية تجني ثمارها في أحد أحياء دبي.

مع تزايد عدد المزارع الداخلية في المدن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك ولندن، أصبحت تجربة دولة الإمارات راسخة في الزراعة الرأسية.

المدينة المستدامة في دبي هي أحدث مجتمع يسخر إنتاج الخضروات والأعشاب المورقة الطازجة في بيئة حضرية، بما في ذلك الخس والجرجير والريحان.

وأقامت شركة Alesca Life Technologies ومقرها بكين مزرعة حاوية شحن مائية في المنطقة منذ شهرين.

وقال ستيوارت أودا، مؤسس Alesca Life Technologies لصحيفة ذا ناشيونال: “إن صورة المزارع تتغير بشكل كبير. أداة الزراعة اليوم هي الهاتف الذكي وليس المحراث”.

وأضاف: “عندما يعتمد المزارعون التقليديون على إيقاع الطبيعة والفصول، يمكن للمزارع الحضرية السيطرة على الطبيعة”.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أثبت المشهد الحضري في الإمارات أنه المضيف المثالي لإنتاج الغذاء بدون تربة.

Advertisements

ومع وجود نسبة صغيرة فقط من أراضي دولة الإمارات تعتبر صالحة للزراعة بسبب مناخها القاسي، يتم استيراد أكثر من 80 في المائة من الأغذية المتوفرة في البلاد، وفقًا لوزارة الاقتصاد.

ومع استمرار نمو قطاع الزراعة الرأسية في الإمارات بشكل عضوي، فإن مقاربة الزراعة التقليدية في القرن الحادي والعشرين لديها القدرة على خفض هذا الرقم.

ورغم أن الزراعة العمودية لا تزال في مهدها في دولة الإمارات، إلا أن لديها القدرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء من خلال إتاحة فرص الحصاد على مدار العام.

وقال السيد أودا إن المزارع الحضرية تستخدم “90 إلى 95 في المائة أقل من المياه والأسمدة والأراضي” مقارنة بالطرق الزراعية التقليدية و “لا توجد مبيدات آفات كيميائية أو مبيدات عشبية أو مبيدات للفطريات”.

ويمكن أن تنمو حوالي 4000 شتلة في أي وقت في المزرعة، وفي كل أسبوع، يتم بيع 720 من الأوراق الخضراء للمقيمين والمقاهي داخل المجتمع مقابل حوالي 40 درهماً للكيلوغرام، اعتمادًا على المحصول.