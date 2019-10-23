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بالصور| مهرجان دلما في أبوظبي
ينتهي مهرجان دلما الثالث اليوم الأربعاء بعد أسبوع تقريبًا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز التراث الإماراتي.
أبرز ما في المهرجان هو سباق القوارب الشراعية التقليدية التي يبلغ طولها 60 قدمًا، وشارك فيه ما يقرب من 3000 بحار على أكثر من 116 قارب شراعي في السباق الذي استمر 11 ساعة والذي بدأ في الساعة 6.30 صباحًا في الجزيرة بالمنطقة الغربية من أبوظبي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
كما تم تنظيم مسابقات للصيد والطبخ والغزل والنسيج مع الأنشطة التراثية التقليدية والعروض المقدمة للزوار.
وينظم المهرجان نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
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