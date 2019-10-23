الامارات | تعرف إلى المخالفات المرورية التي لم يشملها قرار الخفض 50% بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المخالفات المرورية التي لم يشملها قرار الخفض 50% بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، أن قرار خفض المخالفات المرورية بالشارقة 50% يشمل جميع المخالفات المرورية التي وقعت قبل تاريخ 22 أكتوبر الجاري، ولا ينطبق على المخالفات التي قد ترتكب من تاريخ 23 أكتوبر، مشيراً إلى أن هناك مخالفات لن يشملها القرار وهي التي ارتكبت وفيها درجة عالية من الخطورة، وأحدثت أضراراً على حياة الناس أو نتجت عنها حالات وفاة وإصابات بالغة.

وتابع أن المخالفات الخطرة التي لم يشملها قرار الخفض سيتم التعامل معها وفقاً لآلية أخرى غير التخفيض الجاري، وسيعلن عنها لاحقاً، مبيناً أن الشرطة استقبلت العديد من الملاحظات من أشخاص قاموا بتسديد المخالفات المترتبة عليهم كاملة قبل يوم أو يومين من إصدار القرار، إذ إن هؤلاء الأشخاص للأسف لن يستفيدوا من التخفيض كون القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة ووافق عليه يبدأ من 22 أكتوبر الجاري، حيث لم يكن في مقدور القيادة العامة لشرطة الشارقة الإعلان عنه قبل اعتماده، موجهاً دعوة إلى جميع من لديهم مخالفات مرورية خلال الفترة السابقة الاستفادة من هذا القرار قبل انتهاء مدته في 31 يناير 2020.

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وأوضح أن من عليه مخالفات مرورية بإمكانه دفعها عن طريق التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية، أو زيارة المراكز الشرطية الشاملة أو إدارة المرور والتراخيص في الإمارة.

وتابع: تشير الإحصاءات في شرطة الشارقة إلى انخفاض عدد المخالفات المرورية خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نظراً للحملات التوعوية التي أطلقتها إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الأخرى.

ودعا اللواء الشامسي جميع مستخدمي الطرق والسائقين إلى الالتزام بالاشتراطات والقواعد المرورية في الشارع العام واحترام القوانين والالتزام بها، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة والمخالفة.