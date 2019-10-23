الامارات | بلدية دبي تنجز اكبر مبنى في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تنجز اكبر مبنى في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام لبلدية دبي، داود الهاجري انجاز اكبر هيكل انشائي في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بتكلفة تراوحت بين ٨٠٠ الف درهم الي مليوون درهم.
وأشار في تصريحات للصحافيين اليوم الي أن المبنى مكون من طابقين، ويحتوي العديد من المكاتب، موضحا ان الخلطة المستخدمة في البناء محلية، تعود حقوق ملكيتها للبلدية.
وأكد ان البلدية تسير قدما نحو انجاز المستهدفات الخاصة باستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد ٢٠٣٠.
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