كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أليس في بلاد العجائب مطعم جديد في دبي

من المنتظر أن يفتح مطعم أليس المستوحى من قصة أليس في بلاد العجائب الخيالية يوم الجمعة 25 أكتوبر في فندق شيراتون جراند، شارع الشيخ زايد، وتقدم للضيوف مزيجًا فريدًا من الأطعمة الفاخرة والأجواء المفعمة بالحيوية في أجواء رائعة. وتزين المكان لوحات LED الملونة وستجد تفاصيل القصص الخيالية الذكية في كل زاوية.

الضيوف مدعوون لتناول العشاء في أجواء من عالم القصص الخيالية، والمشروع من بنات أفكار رجل الأعمال إيلي خوري، حيث قام خوري بتطوير المفهوم الجديد لتقديم “شيء مختلف تمامًا وغير متوقع”.

وتم تنسيق القائمة من قبل الطاهي الشهير رائف عثمان، ويمكن للضيوف توقع عرض أوروبي حديث مع التأثيرات اليابانية، وأطباق مثل بيتزا ترياكي الدجاج مع كيزامي واسابي، والمعكرونة مع السمك الأبيض والمخلل.

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وعندما تدق الساعة منتصف الليل، ستبدأ الأجواء الخيالية مع عروض الدي جي والبيانو، وكل ذلك مع خلفيات من القصص الخيالية، بحسب موقع واتس أون.

أليس، شيراتون جراند، شارع الشيخ زايد، دبي، يوميًا من الجمعة 25 أكتوبر، 7.30 مساءً إلى 2 صباحًا السبت إلى الأربعاء ، 7.30 مساءً إلى 3 صباحًا. هاتف: 043447966. alicedxb.com