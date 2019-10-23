بدء الدراسة في «الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري» بالشارقة

خورفكان (الاتحاد)

انطلقت الدراسة في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/‏‏‏2020 في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة بمقرها في خورفكان، حيث بدأ 87 طالباً هم أول دفعة من الطلاب مسيرتهم التعليمية في مجالي الهندسة البحرية والملاحة البحرية، ضمن منحة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تكفل ببناء مقر الكلية وتجهيزه بأحدث المعدات والوسائل التعليمية وأنظمة المحاكاة والتدريب، إضافة إلى تقديمه منحة للدراسة المجانية لمئة طالب من مواطني الإمارة.

وقال الدكتور هشام عفيفي، مستشار رئيس الأكاديمية والمسؤول عن فرع الأكاديمية في خورفكان «يمثل انطلاق الدراسة في الفصل الأول لدفعة الطلاب الأولى في فرع الأكاديمية في الشارقة محطة مفصلية بالنسبة للأكاديمية والتي طالما سعت باعتبارها إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية إلى تكرار نجاحها الذي حققته في جمهورية مصر العربية، عبر فتح فروع في الدول العربية الأخرى، وقد نجحنا في بناء فرع في سوريا، ونعمل على تكرار هذا الإنجاز في المملكة العربية السعودية واليمن أيضاً. غير أن فرع الكلية في الشارقة يعد الأكبر والأكثر تجهيزاً حتى الآن، ويضاهي أرقى المؤسسات التعليمية البحرية والأكاديمية في العالم».