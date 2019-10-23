حاكم الشارقة يوجه بإنارة منطقتي الحراي 1 و2 في خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتنفيذ مشروع إنارة منطقة الحراي 1، 2 بمدينة خورفكان، وبدأت «الهيئة» على الفور في تنفيذ المشروع وتركيب 280 عموداً لإنارة المنطقة باستخدام مصابيح وكشافات وفق أفضل المواصفات العالمية. بالإضافة إلى تمديد كابيلات بطول 10000 متر وتركيب عدد 6 صناديق إنارة 100 أمبير.

وثمن الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة توجيهات وحرص سموه على توصيل الخدمات لكافة المناطق في إمارة الشارقة والعمل على راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين وتيسير الإجراءات.

وأشار إلى أن «الهيئة» مستمرة في تنفيذ كافة مشروعات التطوير بمدينة خورفكان في كافة المناطق سواء في مشروعات الإنارة أو تعديل الشبكات أو مشروعات المياه أو الغاز الطبيعي، حيث تم الانتهاء من إضافة محول في محطة الزبارة 33 ك.ف ومحول في محطة اليرموك 33 ك .ف لتقوية الشبكة، كما يجري حالياً تركيب محول إضافي في محطة الخبة 33 ك.ف ، وتم إنجاز خزانين استراتيجيين لتخزين وقود الديزل في محطتي النحوه وشيص لتوليد الكهرباء، وتعمل «الهيئة» حالياً في مشروع مد خط مياه من خورفكان إلى شيص مع كافة متعلقاته الفنية من أنابيب عالية الكفاءة ومحطات ضخ وخزانات مياه، كما تم الانتهاء من تشغيل محطتي ضخ المياه وخزانات سعة مليوني جالون يومياً في منطقتي اللؤلؤية والقادسية.