المري يطلع على نسب إنجاز فرق تأمين «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد) اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تفاصيل خطة العمل التنفيذية الخاصة بلجنة تأمين فعاليات معرض إكسبو الدولي 2020، والتي تضم ثلاثة قطاعات مهمة تتمثل في قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد، وقطاع البحث الجنائي، ونسب إنجاز الفرق في القطاعات الثلاثة.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو 2020 في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية والضباط.

واستمع اللواء المري من العقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس فريق الحوكمة في اللجنة الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو 2020، إلى شرح حول نسب إنجاز فرق كل قطاع في تأمين فعاليات المعرض، إلى جانب اطلاعه على استعدادات القطاعات الثلاثة، والخطط الأمنية لتأمين المعرض والتحضيرات الجارية من جميع الفرق المعنية.

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