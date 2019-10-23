السجن لعصابة «الملايين المزورة»

تحرير الأمير (دبي)

قضت محكمة جنايات دبي، أمس، بالسجن لمدة عام بحق ثلاثة أفارقة مقروناً بالإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانتهم بتزوير مليوني دولار أميركي، والاحتيال والاستيلاء على 200 ألف دولار سليمة من«خليجي» يعيش خارج الدولة، حيث أوهموه أنه كسب جائزة 27 مليون دولار من أحد بنوك الدولة.

وتعود تفاصيل القصة إلى أن المتهم الرئيس والرأس المدبر للعملية بمساعدة آخرين، تواصل مع المجني عليه في موطنه «دولة خليجية»، وأبلغه أنه كسب جائزة قدرها 27 مليون دولار من أحد البنوك العاملة في الدولة، والمطلوب منه فقط أن يقوم بتحويل رسوم وأتعاب المحامي الذي سيتابع صرف الجائزة، وبالفعل ومن هول الصدمة والفرحة استجاب المجني عليه للطلب وحول المبلغ الذي بدأ بـ 21 ألف دولار، ثم وصل في نهاية الأمر إلى 200 ألف دولار، عبر عمليات تحويل متتالية وبحجج مختلفة، إلى أن طلب المتهم الأول من الضحية أن يحضر إلى الدولة ليتسلم الجائزة، وعند وصوله التقى المتهم مرات عدة، طلب فيها من المجني عليه دفع مبلغ 6200 دولار ثمن سائل مخصص لمحو الأحبار من على مبلغ الجائزة، وذلك بعد أن قام المتهم بمساعدة آخرين بتزوير مبلغ 2 مليون دولار من فئة 100 دولار تم وضعها في حقائب وقام بغسل ورقة منها أمام المجني عليه ليتأكد من صدق كلامه، بعدها اتصل المتهم بالمجني عليه وأخبره أن المبلغ لا يكفي وعليه دفع مبلغ 1560 درهماً إضافية لشراء السائل، عندها أدرك المجني عليه أنه وقع ضحية لعملية نصب، فأبلغ الشرطة التي سلمته مبلغ 170 ألف دولار عائدة لها ليسلمها للمتهم، ويتم القبض عليه متلبساً بالجريمة.