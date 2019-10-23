شروق عوض (دبي) أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنها تدرس حالياً طرق المعالجة المناسبة لمكب المدينة في عجمان، والذي يعد واحداً ضمن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات، تمهيداً لطرح المناقصة والترسية على الشركة المنفذة للمشروع.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، رداً على شكوى تقدم بها المواطن محمد السويدي، المقيم في إمارة عجمان، وموجهة إلى معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أنه تم اعتماد مشروع إعادة تأهيل «مكب المدينة في عجمان» ضمن مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات، ويتم تمويلها من قبل لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال المواطن في شكواه: «يا معالي الوزير، تعب سكان منطقتي«الرقايب» و«الحميدية» في عجمان، من الروائح المنبعثة من النفايات، لذا نتمنى إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الجميع».

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يشتكي من «النفايات» والزيودي يعد بالحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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