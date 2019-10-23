بدء استقبال طلبات عزب التخييم بالعين

العين (الاتحاد) بدأت بلدية مدينة العين استقبال طلبات العزب المؤقتة الموسمية للتخييم الشتوي، حيث خصصت البلدية 4 مناطق متوزعه علي طريق «الساد - سويحان» ومنطقة الساد ومنطقة سيح اللحمة ومنطقة بوكريه، للراغبين بالحصول على عزب موسمية مؤقتة لا تجتاز مدة التخييم فيها 6 أشهر تبدأ من أكتوبر الجاري وتنتهي في أبريل 2020، وذلك بعد دفع الرسوم البالغ قيمتها 3000 درهم للتأمين، و500 درهم رسوم تسجيل العقد، فيما تبلغ القيمة الإيجارية 10 فلوس لكل متر مربع في موقع التخييم.

وتستقبل البلدية طلبات الراغبين بالحصول على العزب الموسمية المؤقتة من خلال مكاتب خدمة المتعاملين، بشرط تقديم بطاقة الهوية، وألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عاماً. ويستغرق الطلب 13 يوماً لاستخراج التصريح.

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