وفد من شرطة رأس الخيمة يزور كنيسة «العذراء والملاك ميخائيل»

رأس الخيمة (الاتحاد)

زار وفد من فرع العلاقات المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية في رأس الخيمة برئاسة الملازم أول راشد الحبسي، مدير الفرع، كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل للأقباط الأرثوذكس برأس الخيمة، بهدف عرض موضوعات ذات اهتمام مشترك لتحقيق الأمن والأمان في سبيل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة لتحسين جودة الحياة لجميع من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، أثنى أبونا بولا الأورشليمي على الجهود المثمرة التي تقوم بها شرطة رأس الخيمة على الصعد كافة، وتعاونها المستمر مع الجهات كافة في الإمارة لتعزيز الأمن المجتمعي، مؤكداً أن الإمارات تنتهج التسامح ليس شعاراً فحسب بل هو واقع ملموس يعيشه ويتلمسه الجميع دون استثناء، متمنياً لها مزيداً من النجاح والتوفيق.

وأكد العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، ضرورة عقد مثل تلك الزيارات واللقاءات الميدانية المباشرة مع الجاليات والجهات والدوائر المدنية كافة على مستوى الإمارة، لما لها من دور إيجابي وحيوي في ترسيخ ثقافة التواصل والترابط الاجتماعي الأمني، وتكاتف الجهود وزيادة مستوى التنسيق بين الجميع، وأهميتها في استعراض آخر المستجدات والتطورات التي قد تطرأ على المحيط الخارجي، بالإضافة إلى تعريفهم بالجهود والمهام الموكلة إلى الإدارة، وآلية العمل المتعلقة بتعزيز أمن وسعادة المجتمع، كما تعزز فرص الاستفادة من الآراء والمقترحات لتقديم الدعم اللازم للجهاز الشرطي عبر معرفة الاحتياجات.

وقال المقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي، رئيس قسم توعية المجتمع: «إن الزيارات التي تقوم بها الإدارة عبر أفرعها المعنية والتابعة للقسم، تأتي في إطار الحرص على التواصل مع شرائح المجتمع كافة بمختلف جنسياتها وأطيافها الدينية بهدف الاطلاع على متطلباتهم وما يتوقعه منها كأجهزة أمنية خدمية توجه نشاطاتها لخدمة المجتمع بكل فئاته، والاهتمام البالغ والرغبة الصادقة في توجيه التعاون والتنسيق مع دور العبادة كافة لما لهم من أهمية في المشاركة بالمسؤولية وتحملها، ولما تمثله هذه الفئة من مساحة في المجتمع تؤثر وتتأثر بمجريات الحياة».