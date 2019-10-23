تمرين حول «مخاطر الجبل» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) نفذت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تمرين طاولة حول «مخاطر الجبل»، وافتتح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، التمرين بحضور مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة الاتحادية والمحلية بالإمارة.

وشهد التمرين مناقشة العديد من الفرضيات، والسيناريوهات حول مخاطر الجبل، بهدف رفع الجاهزية والاستعداد للمخاطر المحتملة في مناطق الجبال والسفوح المرتفعة، ووضع آلية للتصدي لها بمواجهة المخاطر والتهديدات بأنواعها والتقليل من آثارها، وفقاً لكل جهة من الجهات المشاركة، كلٌ حسب اختصاصه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية والصحية اللازمة حيالها، لضمان الاستعداد ورفع الجاهزية.

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