«أسرة متماسكة» تواصل فعالياتها في أبوظبي

أبوظبي (وام) تتواصل فعاليات الحملة الاجتماعية الثانية «أسرة متماسكة.. مجتمع متسامح.. وطن آمن» التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، حيث نظمت المؤسسة «برنامج بركة الدار» في القيادة العامة لشرطة أبوظبي - قطاع أمن المجتمع، واستهدفت كبار المواطنين وأسرهم وجلساءهم.

وحضر عدد كبير من كبار المواطنين الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع الفعاليات المتنوعة والمخصصة لهم، ويهدف البرنامج إلى تعزيز صلة الأبناء بهم، وتوعية الأسر بالمتطلبات والاحتياجات لهذه الفئة في المجتمع.

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