نهيان بن مبارك: العالم في حاجة للسير على «خطى زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، صورة متكاملة حول التجربة الإماراتية في التسامح والأخوة الإنسانية التي تنطلق من تعاليم الإسلام والتراث الإنساني الأصيل وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك خلال محاضرته التي ألقاها على طلاب الجامعات الإندونيسية في مقر الجامعة الإسلامية بجاكرتا.

وتطرق معاليه خلال المحاضرة إلى الإسلام المعتدل الذي يحترم الآخر ويرحب بالعمل المشترك، مؤكداً أن هذا ما تسعى إليه الإمارات قيادة وشعباً في تجربتها الفريدة في مجال التسامح والأخوة الإنسانية، هو منهج حياة يطمح إلى أن يعم السلام والازدهار والأمن بقاع العالم كافة.

وفي بداية كلمته، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «يسعدني أن أنقل إليكم جميعاً في جمهورية إندونيسيا الصديقة، التحيات والتمنيات الطيبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأكد معاليه أنه يتحدث إلى الطلبة بصفته وزيراً للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد تجسيداً قوياً لرؤية الإمارات التي اهتمت منذ اليوم الأول لتأسيسها بأن يكون التسامح جزءاً أساسياً في مسيرة المجتمع.

وعن تجربة الإمارات، قال معاليه: «إننا ننظر إلى الجميع باعتبارهم أعضاء في مجتمعٍ إنسانيٍ واحد يعمل فيه الجميع معاً من أجل نبذ التطرف والتشدد، وتحقيق السلام والرخاء والحياة الكريمة في أنحاء العالم كافة، وحريصون كذلك على أن نعمل مع الجميع من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، وأن نتبادل الأفكار والآراء والتجارب مع الآخرين، من أجل تحقيق المنافع كافة التي تترتب على التسامح والأخوة الإنسانية، وهو أمر حيوي للغاية».

وقال معاليه: «سوف نحتفل هذا العام، بمرور (48) عاماً على تأسيس الدولة، وهنا، أود أن أشير، إلى أن النموذج الناجح، في التعايش والسلام والتنمية الذي يتحقق على أرض الإمارات، قد نشأ مع بداية الدولة في عام 1971، وذلك بفضل قائدٍ حكيمٍ وشجاع، هو الأب المؤسس، المغفور له الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهذا النموذج مستمر مع قيادتنا الرشيدة».

وعبر معاليه عن قناعته بأن العالم في حاجة ماسة إلى السير على خطى الشيخ زايد الداعية إلى التعايش والتناغم والعمل المشترك، وإلى تنمية مبادئ «الحكمة» لدى القادة والمواطنين لإطلاق قدراتهم وطاقاتهم في مواجهة القضايا ذات الأهمية في هذا العصر، وإلى إيجاد حلول ناجعة لها.