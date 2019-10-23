«الزراعة والسلامة الغذائية» تطبق اتفاقيات مستوى الخدمة داخلياً

أبوظبي (الاتحاد) طبقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقيات مستوى الخدمة داخلياً، لتعزيز كفاءة عمليات سلسلة توريد الأعلاف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين في مجال توريد وصرف الأعلاف، وذلك التزاماً باستراتيجيتها المستمرة لتحسين الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتمثل اتفاقيات مستوى الخدمة نموذجاً للتفاهم وتقاسم المسؤوليات والمهام وتنفيذها ضمن إطار زمني متفق عليه بهدف إنجاز العمليات التشغيلية بأعلى قدر من الكفاءة، وتقديم الخدمة بالسرعة والجودة التي تلبي تطلعات المتعاملين.

وقالت موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي - الاستراتيجية والسياسات في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية - إن الهيئة تسعى بشكل مستمر لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات والأنظمة المتعارف عليها عالمياً بهدف التحسين المستمر للأداء.وأضافت: «تم إطلاق المبادرة، انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودعماً لرسالتها في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين، حيث تساعد اتفاقيات مستوى الخدمة على تعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع وتقديم الخدمات للجمهور بالجودة والسرعة المطلوبة».

وأشارت إلى أن اتفاقيات مستوى الخدمة سيتم تعميمها على بقية القطاعات التي تخدم شرائح مختلفة من المتعاملين مع الهيئة، ووضعها ضمن مؤشرات الأداء التشغيلية، وذلك لتحقيق أعلى قدر من سرعة الاستجابة في تنفيذ كافة الأعمال المتصلة بخدمة المتعاملين الداخليين والخارجيين، كما أثنت على الفريق الذي قام على تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة في هذه المرحلة والفرق التي تفاعلت معه إيجابياً.

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