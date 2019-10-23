حملة للفحص المبكر عن سرطان الرحم في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) أعلنت هيئة الشارقة الصحية، تعاونها مع مجموعة مستشفيات ومراكز «ميدكير» الطبية لإطلاق حملة توعية بسرطان عنق الرحم في إمارة الشارقة.

وترأس عبدالله المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، المؤتمر الصحفي المتعلق بالحملة بوتم خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الحملة الممتدة لأربعة أشهر، والتي تهدف إلى تشجيع السيدات في الإمارة على إجراء الفحوص الخاصة بمرض سرطان عنق الرحم، والتعرف على سبل إدارته.

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