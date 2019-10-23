13 ألف جلسة «تأهيلية» بالشارقة

الشارقة (وام) استقبل مركز خدمات العلاج الطبيعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة حتى الربع الثالث من العام الجاري، نحو 2634 حالة من مختلف الفئات العمرية من أفراد المجتمع لتلبية احتياجات المتعاملين الداخليين المقيمين بدار رعاية المسنين والمستضافين من منتسبي إدارة الرعاية المنزلية، وكذلك الحالات الخارجية من أفراد المجتمع.

ويهدف المركز الذي تم تأسيسه في عام 2009 إلى الارتقاء بقدرات الجهاز الحركي للمشتركين في الخدمات العلاجية والخدمات التأهيلية، وإزالة وتخفيف آثار المرض أو الإصابة، وكذلك تعزيز وتنمية القدرات الحركية للأجزاء المصابة أو توظيف قدرات بديلة.

وبلغ عدد الجلسات التي تم تنفيذها نحو 13 ألفاً و278 جلسة، بواقع ألفين و21 جلسة لصالح الحالات المستفيدة من مقيمي دار المسنين و8 آلاف و51 جلسة لصالح المستفيدين الخارجيين من منتسبي إدارة الرعاية المنزلية وكبار السن من غير المستفيدين من خدمات الدائرة، بالإضافة إلى ألفين و917 جلسة لصالح الحالات المسائية من مختلف أفراد المجتمع.

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