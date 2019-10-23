توفير خدمة طلب الزيارة لرعاية كبار المواطنين وأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد) بدأت هيئة الصحة بدبي، وضمن جهودها المستمرة لرعاية كبار المواطنين وأصحاب الهمم، توفير خدمة طلب الزيارة الذكية المنزلية عبر تطبيق «دبي هيلث بوكينج دوت كوم»، أو من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة‏، بهدف تعزيز نموذجها المبتكر في هذا المجال، وتحقيق الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات والحلول الذكية.

وأكدت هند محمد أجتبي، رئيس مكتب التمريض بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، أهمية الخدمة الجديدة التي ستسهم بشكل فاعل في تحقيق سعادة ورضا الفئات المستفيدة من الخدمة والمتمثلة في كبار المواطنين غير القادرين على الحركة، والأرامل، وأصحاب الهمم ممن تحول ظروفهم الصحية دون زيارتهم للمراكز الصحية.

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