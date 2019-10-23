الامارات | «تم» تطلق خدمات ذكية للمقبلين على الزواج في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «تم» تطلق خدمات ذكية للمقبلين على الزواج في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية (تم)، أخيراً، خدمة «رحلة الزواج» تتضمن دليلاً شاملاً للمقبلين على الزواج من المواطنين والمقيمين، وتوفر خدمات عدة، منها: الفحص الطبي وتوثيق عقد الزواج وحجز قاعات الأفراح، فضلاً عن العثور على شريك الحياة، عبر مبادرة «تزويج».

وذكرت هيئة أبوظبي الرقمية أن إطلاق خدمة «رحلة الزواج» عبر المنظومة الذكية «تم»، خفض الاستفسارات الواردة إلى مركز اتصال حكومة أبوظبي بنسبة 30%، مشيرة إلى أن الخدمة تعد منصة مركزية تقدم جميع المعلومات المتعلقة بالزواج، من خلال رحلة مُبسّطة تتضمن إجراءات ما قبل توثيق العقد، والحصول على منحة الزواج، وصولاً إلى مراسم الزواج كخدمات الفحص الطبي لما قبل الزواج، وبرامج التوعية والاستشارة من خلال «برنامج إعداد».

وتتضمن خدمة رحلة الزواج ست خطوات، هي: الفحص الطبي قبل الزواج، طلب عقد الزواج، تصديق عقد الزواج، طلب أو تحديث خلاصة القيد، طلب إصدار إذن الدخول أو تحديث تأشيرة الإقامة، طلب الحصول على منحة الزواج.

وأكدت الهيئة أن الفحص الطبي والمشورة قبل الزواج، إجراء إلزامي للطرفين كشرط من شروط إتمام عقد الزواج، مشيرة إلى أن الفحص والمشورة قبل الزواج سيمكنان المقبلين على الزواج من تجنب انتقال بعض أهم الأمراض الوراثية والمعدية الموجودة في المجتمع. كما أن لقاء راغبي الزواج بالطبيب سيكون فرصة طيبة للإجابة عن كل استفساراتهم وإعطائهم النصح والإرشاد اللازمين حسب التاريخ المرضي والعائلي لكل منهما.

ونبهت إلى أهمية الفحص الطبي والمشورة قبل الزواج، إذ يقلل حدوث التشوّهات الخلقية، ويمكن أن يمنع أمراض الدم الوراثية مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجلية من خلال إجراء الفحوص، وتقليل انتقال بعض الأمراض المعدية المنقولة جنسياً في حالة إصابة أحد الطرفين، وتقليل انتقال بعض الأمراض المعدية إلى الجنين والتي قد تؤدي إلى تشوّهات خلقية أو إعاقة ذهنية وأحياناً الوفاة، وتقليل التوتر الناتج عن وجود تاريخ مرضي عند أحد الطرفين أو في حالة زواج الأقارب، وذلك بتصحيح المفاهيم الخاطئة في حالة وجود مرض وراثي بالعائلة، والإجابة عن استفساراتهم، وتجنّب العبء المالي والنفسي والجسدي في حالة ولادة طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية أو التشوّهات الخلقية.

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وتوفر خدمة «رحلة الزواج» إمكانية تقديم طلب إجراء عقد الزواج داخل أية وحدة من وحدات قسم عقود الزواج في دائرة القضاء، أو طلب إجراء عقد الزواج خارج الدائرة عن طريق مأذون شرعي، في المكان الذي يقوم بتحديده طالب الخدمة.

وبشأن منحة الزواج، وفرت الهيئة إمكانية تقديم طلب بشأنها، حيث أشارت إلى أن وزارة تنمية المجتمع تقدم الدعم المادي للمقبلين على الزواج، من أجل الإسهام في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة، ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع الزواج من المواطنات، ومن شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة: أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة، وألا تقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 عند عقد الزواج، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج من ذوي الإمكانات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله الشهري 25 ألف درهم، وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن (إن وجد)، وأن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج، واستيفاء طالب المنحة الوثائق المطلوبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي.

مبادرة «تزويج»

قدم موقع منظومة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية (تم) معلومات حول مبادرة تمهد الطريق للبحث عن شريك حياتك، وهي «تزويج»، وهو مكتب متخصص يقدم خدمات التزويج للإماراتيين الباحثين عن شريك الحياة المناسب لهم أو لأبنائهم أو لأصدقائهم، وفق عادات وتقاليد مجتمعية أصيلة، حيث يقوم كل باحث لإيجاد شريك الحياة بالتسجيل في المبادرة، وإدخال جميع البيانات الشخصية بشكل كامل، وعند الانتهاء يقر الأطراف بدقة البيانات المدخلة. بعد ذلك تتحول المعاملة إلى المعرفين، حيث تصب في عملية التوفيق بين العائلات، وتمهيد الطريق لهم لبناء عائلة متوازنة ومستقرة، من خلال دراسة طلبات وبيانات المتقدمين للزواج كلٍّ على حدة بمنهج مدروس وسري تماماً.

• «الخدمة» خفضت الاستفسارات الواردة إلى مركز اتصال حكومة أبوظبي بنسبة 30%.