الامارات | السجن عامين لخليجيين بتهمة التعاطي وجرح صديقهما

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن عامين لخليجيين بتهمة التعاطي وجرح صديقهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنح الفجيرة بالسجن عامين على خليجيين بتهمة التعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقيامهما بجرح شخص كان بصحبتهما قبل أن يفارق الحياة بجرعة مخدرات زائدة في شقة فندقية.

وتعود التفاصيل إلى اتهام خليجيين بجرح صديقهما الذي توفي بجرعة مخدرات زائدة، أثناء تعاطيهم، إلا أن المتهم الأول أنكر تهمة جرح صديقه فيما أقر بتعاطيه المواد المخدرة في الشقة الفندقية التي شهدت الجريمة. وأنكر المتهم الثاني جميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن المتوفى كان من أقربائه ولم يكن موجوداً معه بالشقة الفندقية في هذا التوقيت.

وقدّم المحامي الموكل للمتهم الثاني في الجلسات السابقة دفوعاً يطلب من خلالها براءة موكلة، لانتفاء أركان الجريمة في أوراق القضية لعدم وجود جريمة ودليل مادي عليها، موضحاً عدم وجود دليل اعتداء على الرجل المتوفى، والفحص الذي أجرته الجهات الأمنية أثناء ضبط موكله يؤكد عدم تعاطيه المواد المخدرة، إذ لم يكن في الشقة الفندقية أثناء ضبط المتهم الأول بصحبة الآخر المتوفى، فكيف يتم اتهام موكله على اعترافات المتهم الأول التي قدمها لرجال الشرطة وهدفه دفع التهم عنه وإلصاقها بموكله.

• صديق المتهمين فارق الحياة بجرعة مخدرات زائدة داخل شقة فندقية.